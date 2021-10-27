Burak İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BURAK İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Burak

Burak Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde Burak isminin anlamı şu şekilde yer alır: Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.



BURAK İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Burak, şimşek ya da parlak anlamına gelir. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki bineğinin ismidir.

BURAK İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Burak ismi çabukluğu, adaleti ve coşkuyu kendine çeker. Entelektüel, düşünceli, karizmatik ve uzman bir iletişimcidir. Çok çalışkan ve titizdir, aynı zamanda çekici ve karmaşıktır, merhametli ve sevecen kalbi vardır. Parlak planları olan, bunları gerçekleştirmek için elinden geleni yapan, dahi bir kişiliğe sahiptir. Farklı türde çevrelere uyum sağlayabilen, iletişim gücü yüksek kişilerdir. Nadiren geleneksel, sıkıcı masa başı işlere sahiptir. Daha çok kendi programlarını oluşturmayı tercih ederler ve kurumsal hayata dahil olamazlar. Hayal güçlerinin sınırlarını zorlamak için ellerinden gelen mücadeleyi verirler.

BURAK İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Burak Sergen, Burak Özçivit, Burak Yılmaz, Burak Deniz, Burak Yörük, Burak Kapacak

BURAK ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Alpak, Burhan, Murat, Batu, Batur, Berat, Borak, Toprak (B ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA BURAK İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan Burak, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Burāq (Arapça: الْبُرَاق al-Burāq veya /ælˈbʊrɑːk/ "şimşek" veya daha genel olarak "parlak") için TDV Ansiklopedisi'nde şu ifade yer alır: "Mi‘rac gecesinde Hz. Peygamber’i taşıdığı rivayet edilen binek. Ayrıca şu bilgiler verilmiştir: Burak “parıldamak, şimşek çakmak” anlamına gelen Arapça berk (البرق) kelimesinden türetilmiş olup renginin saf ve parlak oluşu veya çok hızlı hareket edişi sebebiyle bu adı almıştır (Lisânü’l-ʿArab, “brḳ” md.).

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: “B” harfi kişiye sakin bir ses tonu verir. Bu harfle başlayan kişilerin ses tonları huzur verir, dinlendirir.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, birlik bilinci ve sevgiyi ifade eder. İsminde “U” harfi olan kişiler, kendileri gibi birlik bilinci içinde olan insanlarla bir arada olmayı arzularlar.

R: İsmin içinde yer alan “R” harfi duygusallığı ifade eder. Bu harfe sahip kişiler kararlarını akıllarından ziyade duygularıyla veren, romantik, duygusal insanlardır.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi, farklı etnik kökenlerde insanlarla kolaylıkla kaynaşabilmeyi ve arkadaşlık edebilme yeteneğini ifade eder.

K: “K” harfine sahip insanlar geçmişi iyileştirmenin yolunu affetmekte bulan, merhametli insanlardır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Burak İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

AR&GE, İnşaat Mühendisliği, Spor, Gösteri Sanatları, Adli Hizmetler veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi B ile başlayan kişiler, sosyal, anlayışlı ve takım çalışmasına inanan insanlardır. İsmi K harfi ile biten Buraklar, ütopik düşünceleri ve geniş hayal dünyaları yüzünden konsantre olmakta zorlanan insanlardır. Hayatın gerçeklerini hemen kabul edemezler.

BURAK İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Lacivert

Lacivert renkle ilişkili olan Burak ismindeki insanlar, sakin, soğukkanlı bir yapıya, merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Lacivert rengi adaleti, bilgeliği ve yüksek zihin gücü kapasitesini simgeler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 7, 8, 19, 24 ve 32'dir.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Temmuz

Temmuz ayı, yeniden inşa etme ve kesinliğin ayıdır. Şanslı ayı temmuz olan kişiler bu ay içerisinde insanlarla kopan bağlarını yeniden onarmak için büyük bir fırsat yakalarlar. Hoşgörü ve toleransın gücünü hissettiklerinde, temmuz ayının başkalarına yardım etme ve onarma enerjisini doğru kullanmış olacaklardır.