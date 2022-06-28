Bir ebeveyn koçuna göre çocukların, sizi gerçekten dinlemesi için 3 öneri

Pek çok ebeveyn için çocuklarının kendilerini gerçekten dinlemesi zorlu bir süreç... Dinleme yeteneği küçük çocuklar için önemli çünkü hem öğrenmelerini hem de tehlikeli şeylerden korunmalarını sağlayabilir. CNBC'nin haberine göre ebevenlik uzmanı Camilla Miller ailelere 3 öneride bulunuyor. Miller, önerilerinin anne-baba ve çocuk arasındaki çatışmayı önleyebileceğini, çocuğa ise ailenin çizdiği güvenli sınır içinde hedeflerine ulaşmasını sağlayabileceğini söylüyor.

Miller bu durum için 'kazan-kazan' diyor. Miller'a göre çocuğunuzun sizi dinlemes için 3 adım şöyle:

1. Ne gördüğünü söyle

Haberde Miller'ın önerileri şöyle: Gördüğünüzü söyleyin. Kararınızı çocuğunuza dayatmak yerine, gördüğünüzü kelimenin tam anlamıyla seslendirin. Çünkü çocuğunuz duyulmadığını hissettiğinde, istek ve ihtiyaçlarını reddettiğinizi düşünür.

Miller, “Çocuğunuzun sizi dinleyebilmesi için önce duyulduğunu hissetmesi gerekiyor. Çocuğunuz duyulmadığını hissettiğinde, istek ve ihtiyaçlarını reddettiğinizi hisseder, onlara hissettiklerinin yanlış olduğunu söylediğinizi düşünürler. Bu, onların taleplerine boyun eğmeniz gerektiği anlamına gelmez. Ama size onların yerine geçme ve davranışlarının temel nedenini bulma fırsatı verir. Ebeveynler olarak çoğu zaman bir talep veya istekle içeri gireriz. Ama onların ne istediğini umursamıyorsan, senin ne istediğini umursamıyorlar" diyor.

2. Yapabilecekleri teklif edin

Çocuğunuzun davranışını anladıktan ve empati kurduktan sonra, ilerlemelerine ve bir çözüm bulmalarına yardımcı olmak için daha iyi bir konumda olacaksınız.

Hoşunuza gitmeyen bir davranış sergiliyorlarsa, bu enerjiyi sevdiğiniz bir şeye yönlendirmelerine yardımcı olun. Örneğin, kanepeye atlıyor olabilirler ve siz onların atlamamasını tercih edersiniz. Etrafta zıplama isteklerini kabul edin, ancak bu enerjiyi zemin veya trambolin gibi farklı bir alana yönlendirmelerine yardımcı olun. Alternatif olarak, yeni bir oyuncak talep ediyor olabilirler.

Miller bu önerisinin, “Davranışın arkasındaki ihtiyaca bakmak ve bu ihtiyacı sizin için kabul edilebilir bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmakla" ilgili olduğunu söylüyor.

3. Uzlaşma sağlanınca...

Durumu yumuşattığınızda ve bir uzlaşmaya vardığınızda, çocuğunuzun sergilediği bir gücü vurgulayarak tartışmayı sonlandırın. Bununla birlikte, geri bildirimi merkeze kendinizi alarak yapmaktan kaçının. Örneğin “Bunu yaptığı için çok mutluyum yerine “Sen tam bir problem çözücüsün, bunu düzeltmenin bir yolunu buldun” diyerek onları odak noktası haline getirin.

Çocuğun iç sesini benimsemek bu davranışları pekiştirmesine ve özgüvenini geliştirmesine yardımcı olur. Bu şekilde, kendilerini durumun aktif bir katılımcısı ve güçlü karar verme yeteneklerine sahip biri olarak tanıyacaklardır.