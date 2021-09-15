Cemre İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

CEMRE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Cemre

Cemre Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Cemre isminin anlamı Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde şu şekilde geçiyor: Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.



CEMRE İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir kelime olan Cemre hem kadınlarda hem de erkeklerde kullanılan bir isimdir. Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en son toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi anlamına gelir. Arapçada bir nevi; "kor durumunda ateş" anlamına gelmektedir. TDV Ansiklopedisine göre sözlükte “kor parçası; çakıl taşı” gibi mânalara gelen cemre, bir fıkıh terimi olarak hacıların kurban bayramı günlerinde Mina’da attıkları küçük taşların her birini ve bu taşların atıldığı üç ayrı yeri ifade eder. Çoğulu cimâr ve cemerâttır. (Çınar isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

CEMRE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Cemre ismi yoğunluğa, arzuya ve çevikliğe işaret eder. Zeki, pratik, itibarlı, iradeli, mantıklı, adil, istikrarlı, disiplinli ve manevi değerlerine önem veren bir kişiliğe sahiptir. Oldukça yüksek liderlik ve yöneticilik becerilerine sahiptir. Alçakgönüllü ve nazik bir mizaca sahiptir. Bir arkadaş olarak son derece nezih ve güvenilir biridir. Oldukça analitik bir zekaya sahip olduğu için yaratıcı ve farklı çözümler üretebilir. Oldukça sevilen biri olduğu için sosyal çevresi oldukça geniştir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

CEMRE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Cemre Kemer, Cemre Atmaca

Cemre ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Cemile, Ceren, Ceyda, Merve, Amire, Amre, Aşire, Aypare, Bahire, Behire, Berire, Berre, Beşire, Cabire, Cebire, Demre, , Ecre, Emire, Hare, Mefkure, Mehpare, Mehre, Mensure, Mühre, Münire, Nadire, Naire, Nazire, Nehire, Nevbare, Neyyire, Nezire, Nimre, Sabire, Sahire, Saire, Samire, Sare, Sehhare, Semire, Zahire, Zehre, Zinnure, Zöhre, Zühre, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: C harfi ile başlayan kız bebek isimleri, C harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA CEMRE İSMİ GEÇİYOR MU?

Cemre ismi Kuran’da geçmemektedir. Cemre ismi Türkiye'de son yıllarda daha sık rastlanan isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

C: İsmin ilk harfi olarak yer alan “C”, kişiye ortaya çıkması gereken büyük bir potansiyel ve yetenek bahşeder. Bu harfe sahip insanlar mutlaka özel yetenekleri olan ve bu yeteneklerini keşfetmesi gereken insanlardır.

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, kişinin yardımsever ve pratik biri olduğuna işaret eder. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

M: Bu harfini barındıran isimler, başarının çok çalışmak ve sabretmekle elde edileceğine inanan kişiler olurlar.

R: “R” harfi nümerolojide 9 sayısının eşdeğeridir ve anlayışlı olmanın sembolüdür.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Cemre İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Finans, Matematik, Mekatronik veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “C” ile başlayan kişiler, amaçlarına ulaşmak için içsel arzuya ve öngörüye sahip, çabalamayı seven ve çabanın önemini idrak eden insanlardır. İsmi E ile biten kişiler, kolay ve hızlı öğrenme kabiliyetine sahip, iletişim yetenekleri hayli yüksek, özgüven sahibi kişiler olurlar.

CEMRE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Cemre ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi alternatif tedavi yöntemlerinde kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 2, 12, 29 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ocak

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.