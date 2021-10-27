Emre İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EMRE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Emre

Emre Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde Emre isminin 4 anlamı şu şekilde yer alır:

1. Âşık, tutkun.

2. Halk şairi.

3. Kardeş.

4. Arkadaş



EMRE İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli Emre ismi; aşık, tutkun, halk şairi, kardeş ve arkadaş anlamına gelmektedir.

EMRE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Emre ismi karizma, kararlılık ve temkinliliğe işaret eder. Dengeli, zarif, uyumlu kişilerdir. Yüksek güzellik anlayışıyla sanatsal faaliyetlerde başarı oranı oldukça yüksektir. Hareketi çok sevmeyen, sakin, hatta tembellik yapmaya eğilimlidir. Pratik zekasıyla işleri kolay yoldan halletmeyi sever. İkili ilişkilerde dingin ve huzurlu bir birliktelik arar. Sosyal hayatında entelektüel kişiliğiyle ön plana çıkar.

EMRE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Emre Belözoğlu, Emre Aşık, Emre Mor, Emre Aydın, Emre Altuğ, Emre Akbaba

Emre ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Erkmen, Emir, Ege, Eren, Erdem, Emin, Cemre, Eymen, Emirhan, Emir Asaf,(E ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA EMRE İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Emre, Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Ancak içerdiği anlam güzelliği sayesinde Müslümanlar tarafından erkek çocuklarına verilen isimler arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harfle başlayan isimler, çok yönlü düşünme yetenekleri sayesinde esnek bir zihne sahip ve hayallerinin peşinden giden karakterde kişiler olurlar.

M: Bu harf tüm harfler içerisinde hayatı en iyi çözümleyen harf özelliğini taşır. Yaşam anahtarına sahip olan harf m harfidir.

R: İsmin son hecesinde bulunan “R” harfi, oldukça duygusal ve hassas kişileri temsil eder. Kararlarını akıllarıyla değil duygularıyla veren insanlardır.

E: İsmin son harfi olarak yer alan “E” harfi, numerolojide 5 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve düşünmenin, risk almanın, yeniliklerin sayısıdır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Emre İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Brokerlik, Danışmanlık, Medya ve İletişim Sektörü veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Elif ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler bağımsız ve özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. Geleceğe dair he zaman umudu olan insanlardır. İsmi “E” ile biten kişiler, iletişim yetenekleri güçlü, duygularını güzel ifade eden, pratik, aktif insanlardır.

EMRE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Emre ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 5, 20, 25 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Mart

Mart ayı, cesaret, kahramanlık ve yenilenme enerjilerini içeren bir aydır. Şanslı ayı mart olan kişiler, ilham duygusuna odaklanmalı ve bu ay içerisinde kendilerine gelen ilhamı hayata geçirme yollarını aramalılardır. Mart ayı refahın ve değişim enerjisinin ayıdır.