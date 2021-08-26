Defne İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DEFNE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Defne

Defne Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Rumca

Rumca TDK'ya göre anlamı: Defnenin anlamı Türk Dil Kurumu'nun (TDK) Güncel Türkçe sözlüğünde şu şekilde yer alır: İsim, bitki bilimi, (de'fne), Rumca Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç, develik (Laurus nobilis). TDK'nın kişi adları sözlüğünde ise Defne'nin anlamı şu şekilde yer almaktadır: Köken: Yunanca, Cinsiyet: Kız Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu, kış yaz yeşil kalan bir ağaç.

DEFNE İSMİNİN ANLAMI

Defnegillerden, yaprakları güzel kokulu ve yaz kış yeşil olan bir ağaç, develik anlamına gelir. Bu isim, Yunanca "Daphne (Δάφνη)" kelimesinden türemiştir. 1) Daphne, Yunan mitolojisinde çeşmeler, kuyular, kaynaklar, akarsular, dereler ve diğer tatlı su kütleleriyle ilişkili bir tür kadın perisi olarak bilinen Naiad olarak bilinen küçük bir figürdür. Efsanenin çeşitli versiyonları vardır, ancak genel anlatıya göre Daphne, güzelliği nedeniyle tanrı Apollon'un (Phoebus) dikkatini ve tutkusunu çekmiştir. 2) Yunan mitolojisinde Daphnis, pastoral şiirin mucidi olduğu söylenen Sicilyalı bir çobandı. Geleneğe göre, Daphnis'in ölümlü olmasına rağmen, Hermes'in ve bir perinin oğluydu.

DEFNE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Defne ismi özgünlüğü, bağlılığı ve cesareti çağrıştırır. Manevi değerlerine düşkün, başarılı olmak için yılmadan mücadele eden, duygusal tepkiler vermeye yatkın özellikler sergiler. Ancak başarısız olduğu alanlarda durumu kabullenip kendisini yeniden motive etmeyi ve duygusal tepkiler vermektense vazgeçmeyi öğrenmesi gerekir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DEFNE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Defne Samyeli, Defne Kayalar...

Defne ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Defne, Cemre, Deniz, Deren, Cemre, Deniz, Deren, Derin, Değer, Deniz, Derya, Delfin, Demet, Demre, Deste, Destina (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA DEFNE İSMİ GEÇİYOR MU?

Defne kelimesi Kuran’da geçmemektedir. Anlam olarak bir sakıncası olmadığı için Müslümanlar tarafından da yaygın olarak kullanılan bir kadın ismidir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: İlk harfi 'D' olan isimler, çok sorumluluk sahibi, pragmatik ve çok yönlü planlar yapma eğilimi verir.

E: Bu harf gençlik coşkusunu, yaşa bağlı olmaksızın varlığını sürdüren enerjiyi ifade eder.

F: 'F' harfi, her şeyde gerçeği arayan ve tarafsız olan bir kişiliği tanımlar, duygulara dayalı davranışların aksine özellikle rasyonel tavırları simgeler.

N: Bu harf, özgünlük ve vizyona işaret eder, özgün ve neşeli bir kişiliğin simgesi olan 5 rakamıyla rezonansa girer.

E: Bu harf, zor şeyler için sızlanmayı değil, iyi şeylerden zevk alma prensibini işaret eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Defne İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Halkla İlişkiler, Yabancı Diller, Hukuk Hizmetleri veya benzeri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

7 numara; enerji, istek ve ihtiyaçları ayırt etme konusunda yüksek analiz gücünü simgeler. Mükemmel bir analiz gücü sağlar. Bu sayının sağladığı ana enerji ruhsal büyümeyi deneyimlemek ve elde ettiği sonuçlarla başkalarının hayatlarını zenginleştirmektir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Bu numaraya sahip kişiler, sevecen duygularını saklamaya meyillidir ve ayrıca birine güvenip onunla duygusal ilişki yaşaması da zaman alır. Aşk hayatında, ilgi alanlarını paylaşabileceği sorumluluk sahibi yaşam arkadaşı arayışındadır. İlgili ve romantik olan 7’ler, partnerlerine ilgilerini göstermekten çekinmezler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç ​​harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. Adı D harfi ile başlayan kişiler becerikli, düzenli, hiçbir şeyi şansa bırakmaya yanaşmayan ve zamanlamadan emin olduklarında yeni adımlar atmayı seven insanlardır. E harfi ile biten isimler, çok duygusal ve arkadaş canlısı, harika iletişim becerilerinden yararlanan, çoğu zaman işleri çabuk bitirmeye eğilimli bir mizaca işaret eder.

DEFNE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Menekşe

Menekşe rengi, Defne ismindeki kişilerin düşünceli ve sezgisel olduklarına, duygularına çok değer verdiklerine işaret eder. Menekşe rengi, önemli kararlar alınması gereken durumlarda stresin azalmasına yardımcı olur.

Şanslı Numaraları:

5, 9, 16, 22 ve 36, Defne ismine en uğurlu gelen sayılar olarak kabul edilir. Doğum yılı 1, 3, 5, 7 veya 9 ile biten kişiler daha yüksek şansa sahip olurlar.

Şanslı Günü:

Pazar

Cömertlik ve yaratıcılığı çağrıştıran Pazar, bu ismin şanslı günüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için dinlenmeye ve en mükemmel rahatlama aktivitesini bulmaya odaklanılmalıdır.

Şanslı Ayı:

Aralık

Aralık ayının anlamı tamamlamayı ve kutlamayı simgeler. Bu, başarılarınızı ve hayattan çıkarılan dersleri kutlamak için ideal bir zamandır. Aralık ayının manevi enerjisi, kişinin hayatta sahip olduğu sorumluluklara gerçekçi bir yaklaşımı teşvik eder.