4-5 yaş oyunları, yani okul öncesi oyunlar sayesinde çocuklarınızın paylaşımcı olmasını ve iş birliği yapmasını öğretmiş olursunuz. Bu sayede çocuğunuz okula başladığı zaman arkadaşlarına nasıl davranmasını gerektiğini öğrenmiş olur ve toplumsal davranışları bir oyun ile benimsemiş olur.

Oyunların çocukların hayatındaki etkisi büyüktür. Zeka gelişimini güçlendiren oyunlar ile çocuklarınız farklı noktalara ulaşma imkanı bulur. Ebeveynler için çocuklarının zeka gelişimi çok önemlidir. Zeka gelişimi için neler yapmalıyız sorusunun cevabı ise çocuğunuzun gelişimini sağlayacak oyunlardır. Çocuklar bu oyunlar sayesinde kendini tanır, sosyalleşir, zekaları artar ve enerjilerini boşaltma imkanı bulurlar. Çocuklar farkında olmadan fiziksel ve kişisel olarak gelişir. Çünkü oyunlar çocuğun doğal öğrenme ortamıdır. Bu ortamı çocuklarınıza yaratmalı ve değişik oyunlar bularak çocuklarınızla zaman geçirme yöntemleri denemelisiniz. 4-5 yaş oyunları aynı zamanda çocukların kaba motor, ince motor becerilerini geliştirmesine ve strateji belirlemesine olanak sağlar. Aynı zamanda çocuklarınız oyunlar sayesinde duygusal davranışlarını kontrol altına almayı öğrenir.



Kısaca özetleyecek olursak;

5 yaş kız oyunları ve 5 yaş erkek oyunlarının çocuklar üzerindeki etkisi çok büyüktür.

• Yaratıcılığını geliştirir.

• Hayal gücünü sınırsız kılar.

• Empati becerisi kazanır.

• Kendini ifade etmede zorlanmazlar.

• Kaygı ve endişe duyguları azalır.

• Kelime haznesini kullanmaya yardımcı olur ve bununla birlikte hikaye anlatma ve anlatma becerisi kazanır.

• Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır.

• Konsantrasyonu yükseltir.

• Ezbercilikten uzaklaştırarak araştırmacı bir çocuk olmasını sağlar.

• Sistemli düşünme alışkanlığı kazandırır.

• Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlar.

• Dijital ortamdan uzaklaştırıp el becerisi kazanmasını sağlar.



Şehirlerde büyüyen çocukların oynama alanı kısıtlı ve sosyal ortamı daha dardır. Çocuklarınızla oynayacağınız bu oyunlar sayesinde hem onlarla arkadaş olmuş olacak hem de gelişimine katkıda bulunmuş olacağınızı unutmayınız!







5 yaş zeka oyunları

Zeka küplerini herkes bilir. Diğer adıyla sabır küpüdür.6 farklı renkten oluşan bu zekâ küpleri sayesinde çocukların sabretme ve dayanma becerisi gelişmiş olur. Görsele bakarak oynadığı zaman görsel hafızası gelişir ve resim okuma ve yorumlama tarafı gelişmeye başlar. Hatta unutkanlığı da önlemeye faydası olduğu bilinmektedir. 5 Yaşındaki çocuğunuzla eğlenceyle oynamış olduğunuz oyunlar sayesinde eğitim hayatına başlangıç yapmış olacağınızı unutmayın!



5- 6 yaş oyunları

Mental UP Zeka Oyunları 5 yaşındaki çocuklar için oyun arayanların tercih edeceği en iyi oyunlar ayasında dünyada yerini almıştır. Pedagojik ürün sertifikası olan bu ürün çok tercih edilmektedir. Bu oyun dikkat, görsel, sözel, sayısal zeka gelişimini destekleyen en iyi oyunlar arasında yer almaktadır.



4 -5 zeka oyunları

Çocukların dikkat gelişimi olan bu yaşlarda oyunun önemi çok büyüktür. Bu yaştaki çocuklar ışık hızıyla hareket ederler. Zorlu olan bu dönemde çocuklarınızla oynayacağınız zeka oyunları ile düşünmelerini sağlayacağınızı bilmeniz çok önemli. Evde sayı sayma, yemek pişirme oyunları ile çocukların gelişim kontrolünü sağlamış ve yeteneklerini keşfetmesini sağlamış olacaksınız. Evde oynayacağınız oyunlar ile hem birlikte vakit geçirebilir hem de dikkat gelişimine katkıda bulunmuş olursunuz.



Bu oyunlar sayesinde ortalama 1500 kelime hazinesi olan çocuğun, kelime hazinesi 2500’ü geçmiş olacaktır. Çocuğunuz vereceğiniz yönergeyi hemen alacaktır ve uygulamaya geçecek hatta bununla ilgili size cümleler kurmaya başlayacaktır. Çocukların zeka gelişimi için onlarla sık sık uzun konuşmalar yapmalısınız. Çocuğunuzdan ne yaptığını, nereye gittiğini, neler gördüğünü anlatmasını isteyin. Ve konuşurken onu ilgiyle dinleyin. Çocuklar kendilerine çok güveniyormuş gibi dursalar da ailelerinin onları desteklemeyeceği korkusunu hep taşırlar. Bu sebeple anne-babalarının onlar için en güvenilir kişiler olduklarını bilmeye ihtiyaçları vardır. Bilmeniz gereken tek şey ihtiyacı olduğu doğru oyunları bularak eğlence ile bir araya getirerek zamanınızı çocuğunuza ayırmanız.



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