Çocukların bireysel becerilerini hedef alan Montessori eğitimi sayesinde çocuklar bireysel öğrenme hızına ve karakter özeliklerine uygun bir eğitim görüyorlar.

Montessori eğitimi

Montessori eğimi İtalya’nın ilk kadın doktoru olan, pedagog ve antropoloji profesörü Maria Montessori tarafından geliştirilmiş bir eğitim sistemidir. Maria Montessori çocukların ödül, cezalandırma, programlanmış eğitim, toplu derslerden hoşlanmadıklarını fark etti. Bunların aksine özgür karar verdikleri, hataların kendi denetiminde olduğu, çevre düzeni ve temizlik gibi kısacası özgür faaliyete dayalı bir sistemden hoşlandıklarını gözlemledi. Ve eğitim sistemini çocuklarda 0-6 yaş grubundan yola çıkarak kurdu. Klasik eğitimin dışına çıkarak farklı bir bakış açısı kazandırdı ve 1900’lü yıllardan itibaren kullanılan bu sistem dünyanın birçok ülkesinde uygulandı. Avrupa ve Özellikle Amerika’da yaygın olarak montessori eğitimi uygulanmaktadır.



Montessori eğitimi nedir?

Sözlü eğitimden çok özel tasarlanmış oyuncaklar ve araçların, çocukların eğitiminde daha etkili olduğunu kanıtlamışlardır. Klasik eğitim sistemi ile tek ortak noktası, okul öncesi eğitimin önemli olmasıdır. Çocukluğunda mutu olan bir çocuk bu mutluluğu ergenliğinde, gençliğinde ve olgunluğuna kadar taşıyacaktır. Eğitimin yanında çocuklara mutluluk veren bir eğitim sistemidir. Çocuğun ihtiyacı olan özgüven, sağlıklı bir hayal gücü, muhakeme gücü ve karar alma yeteneklerini geliştirir. Çocuklar aldıkları bu eğitim sayesinde gerçek hayatı daha rahat ve donanımlı yaşayacaktır.



Montessori eğitimi nasıl uygulanır?

Eğitime kazandırılan farklı bakış açısı sayesinde özgüveni yüksek ve kendini bilen çocuklar yetiştiren montessori eğitimi ile çocuklar kendilerini özel hissederler. Montessori eğitimi özüne inecek olursak, çocuğa önceden hazırlanmış olan çerçevede kendi kendini geliştirmesini hedefler ve faaliyet özgürlüğünü sınırsız olarak sunar. Çocuk bu sayede muhakeme yeteneğini geliştirir ve kendi kişiliğini küçük yaşta oluşturmaya başlar.



Montessori eğitimi ile ilgili örnek verecek olursak;

• Dayatılmış bir seçenek olan “bunu yemelisin!” Cümlesinin yerine “yemeğini çatalla mı, yoksa kaşıkla mı yemek istersin?” cümlesi sorulur.

• Çocuğunuzun konsantrasyonundan şikayet ediyorsanız eğer, birlikte bulaşık yıkamayı deneyebilirsiniz. Bulaşık yıkama çocuk için önemli bir konsantrasyon sağlayacaktır.

• 1 ve 3 yaşında olan bir çocuk aynı sınıftadır. Öncesinde kendinden küçük olan çocuğa vuran 3 yaşındaki çocukların, birlikte eğitim aldıklarında küçüklerini kollamaya başladıkları gözlemlenmiştir.

• Montessori eğitimi ile çocuklar istedikleri yerde, istedikleri zaman ve istedikleri gibi çalışırlar.



Montessori eğitimi sayesinde çocuklar daha üretken olur. Çalışma isteği ve zevkini keşfederler, kaygılarını dışarıya nasıl vuracaklarını öğrenirler ve bir problem ile karşılaştıklarında nasıl çözeceklerini öğrenirler. Montessori eğitimi sayesinde istedikleri kadar tekrar etme şansı sunulur. Erken öğrenen yeni bir çalışmaya geçebilir, çünkü öğrenmede herkesin algısı farklıdır.







Montessori eğitimi kitap ile de mümkün

Çocuğunuzun gelişiminde itibaren uygulayacağınız bu eğitim sistemini kitaplardan öğrenebilirsiniz. Türkçe ’ye çevrilmiş birçok kitap bulunmaktadır. Kolaylıkla anlayabileceğiniz bu kitaplar sayesinde bütün sorularınızın yanıtını bulabilirsiniz. Montessori kitabını çocuğunuza hamileyken incelemeye başlayabilirsiniz. Montessori yöntemiyle harika çocuk nasıl yetişir kitabı sayesinde çocuğunuzla nasıl oynamanız gerektiğini ve özgüven kişilik geliştiren bütün metotları inceleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Montessori eğitimi çocuğu doğuştan yetenekli kabul eder, eğitimi ve felsefesini ona göre uygular.

Evde uygulayabileceğiniz bir diğer kitap ise Monstessori 1 kitabıdır. 3-4 yaş grubu bireyler için hazırlanmış olan bu kitap, tematik eğitim modeli ile Montessori eğitimi içeren ve değerler eğitimi sunan bir kitaptır. Kitabın içerisinde aile katılımı bulunmakta olup, eğitime ailelerde dahil edilmiştir. Bu kitabı kullanan kişilere ücretsiz online hizmet içi eğitimler sunulmaktadır. Bu eğitimler Montessori Foundation UK den onaylı veliler ve öğretmenler için Montessori eğitimidir. Kitaba ek olarak alıştırma kitabı da bulunmakta olup, alıştırma kitabı bireylerin ince motor kaslarını geliştirmek amacı ile sticker (çıkartma) da içermektedir. 100 yıl öncesinde keşfedilen günümüze kadar gelen bu eğitim sistemi sayesinde sağlıklı ve özgüveni yerinde çocuklar yetiştirmeye ne dersiniz?