Çocuklarda "kafa travması" belirtileri

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Çocuklar düşüp kafalarını sert bir şekilde bir yere vurduğunda, büyüklerin en büyük endişesi kafa travmasıdır! Peki, çocuklarda kafa travmasından ne zaman endişe etmeli? Ne zaman doktora gitmeli? Hemen tomografi çekilmeli mi? Tomografi zararlı mı? Kafa travmasının belirtileri nelerdir? Kafasını vuran çocuk uyutulur mu? İşte çocuklarda kafa (beyin) travmasıyla ilgili merak edilenler...

Sinir Sistem Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy, kafasını vuran çocuklarını hemen hastaneye götüren ailelerin yaşadığı kafa travması endişesinin yüzde 95 boş çıktığını ve tomografiyle çocuğun gereksiz yere radyasyona maruz kaldığını söyledi.



Kent Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kemal Yücesoy, kafasını vuran çocuk ailelerinin beyin hasarından endişelenip paniğe kapıldığını ve hastanelere koştuğunu belirtti.



Çocukların kafatasının 2 yaşına kadar elastik olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yücesoy, "Elastik kafatası, problemi çok fazla içeri yansıtmıyor, büyük yaşlarda ise daha sağlam kafatası kemiği oluşuyor ve her çarpma içeri etki etmiyor" dedi.



Yürümeye yeni başlayan çocukların denge problemi yaşayarak düştüğünü, bazı çocukların da okullarda oyun oynarken kafasını vurduğunu anlatan Yücesoy, zaman zaman kafa travmasından kaçmanın mümkün olamadığını kaydetti.



Ciltte açık kesik, kırık kemik veya aşırı kanama nedeniyle hemen hastaneye başvurmanın gerekli ve çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yücesoy, şöyle konuştu:



"Zaman zaman da hasta kafasında küçük şişlik veya morluk şikayetiyle geliyor oysa bu durumlarda çocuk her zamankinden farklı davranış gösteriyorsa hekime gitmek gerek. Kafasını çarpan çocuk ağlıyor, canı yanıyor ve aile panik yapıyor. Çocuk strese giriyor ve yorulduğu için de daha erken uyumak istiyor. Uykusu gelen çocuk hemen korkuyla hastaneye getiriliyor. Kafasını çarpan çocuğu 24 saat uyutmama alışkanlığı var ama uykusu gelen çocuğu kesinlikle uyutmalısınız. Eğer çocuk 1 saat sonra uyandırılamıyorsa o zaman sorun var demektir."



Hastaneye gitmek için bu belirtilere dikkat

Sürekli uyku halinin yanı sıra kusmanın da travma için bir belirti olduğuna dikkati çeken Yücesoy, "Kusma, kafasını vuran çocuk için önemlidir. Çünkü kafa içindeki basınç artışının unsurlarından biridir. Fışkırır tarzda üst üste kusmak kafanın içinde bir problemin olduğunu gösterir" dedi.



Travma için bir diğer belirtinin de güç kaybı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Yücesoy, şunları söyledi:



"Çarpmanın olduğu tarafının aksi yönde güç kayıpları da önemli bir işarettir. Çarpma sağ taraftaysa solda güç kaybı ortaya çıkar, çocuk sol kolunu, bacağını rahat oynatamaz. Ayrıca sara krizleri de ortaya çıkabilir. Kafasını vuran çocuk fışkırır tarzda kusuyorsa, uykusu devam ediyorsa, güç kaybı yaşıyorsa, nöbet geçiriyorsa içeride sorun var demektir. O zaman vakit kaybetmeden hastaneye götürmek gerekir."



"Yüzde 95'i boş"

Hastaneye başvurularda tomografi çektirmenin zaman zaman doktorların da işine geldiğini kaydeden Prof. Dr. Yücesoy, "Kafasını çarptığı için hastaneye getirilen çocukların yüzde 95'inde problem olmuyor ama hastanede çekilen tomografinin radyasyon etkisini bugün bütün dünya tartışıyor" ifadelerini kullandı.



Gereksiz tomografinin çocuklara radyasyon yüklediğini, bunun da gelecek yaşamda olumsuz etkilere neden olabileceğine dikkati çeken Yücesoy, kafasını vuran çocuğu hemen doktora götürmenin aile ve çocuğa verdiği zararın yanı sıra hastaneleri de gereksiz yere meşgul ettiğini sözlerine ekledi.

