Zorunlu izolasyon günlerinde, okullar da tatildeyken, dersler internet üzerinden verilirken çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkileyecek alışkanlıklarından kaçınmak için anne ve babalara tavsiyeler bu yazıda.

Son üç aydır Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan etmesiyle birlikte dünyadaki tüm ülkeler tedbirler almaya başladı. Bu tedbirlerin başında da zorunlu izolasyon uygulaması geliyor. Uzmanlar Covid-19 virüsünün insandan insana yayılımını azaltmanın en etkili yolunun izolasyon olduğunu açıkladı. Bizler de ülkemizde alınan önemler kapsamında uzun süredir evlerimizde kalarak kendimizi salgından korumaya çalışıyoruz. Bu süreçte özellikle çocukların bu izolasyon sürecinden nasıl etkilediğini ve onları evlerde oyalamak ve yaratıcılıkları canlandırmak için neler yapılması gerektiğini bu yazıda bulabilirsiniz.





Evde izolasyon döneminde çocuklar arkadaşlarından, öğretmenlerinden ve oyun alanlarından uzak kaldı.





Çocuklar ve Ev

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanından sonra ülkemizde de kreşler, anaokulları ve üniversiteler tatil edildi. Hal böyle olunca birçok çocuk evlerde uzaktan eğitim ile öğrenimlerine devam etmeye başladı. Ama biliyoruz ki çocuklar arkadaşlarından, öğretmenlerinden ve oyun alanlarından uzak kaldı. Onların enerjilerini atacak birçok alan devre dışı kaldığından anne-babaların bazı alternatifler üretmesi bu süreçte önemli hale geldi. Herkesin evinin imkanları farklı olduğundan mevcut durumlara göre alternatifler üretmek gerekir. Uzun süredir dış dünyaya ve arkadaşlarıyla ilişkilerini kesen çocukların ruh halleri bu süreçte değişiklik gösterebilir. Sosyalleşemeyen çocuklar agresifleşebilir. Anne babaların bu izolasyon günlerinde çocuklarıyla birlikte geçirdikleri zamanını arttırmaları gerekmektedir. Çünkü bu ilgi ve paylaşımın, çocukların arkadaşlarıyla ve okulda geçirdikleri süreyi telafi edilmesi önemlidir. Bazı anne ve babalar, çocuklarıyla vakit geçirmemek için çocuklarına bilgisayar, telefon gibi cihazları vererek onları oyalamaya çalışıyor ama uzmanlara göre bu yanlış bir uygulama. Çünkü bu izolasyon sürecinde çocuklar anne babalarıyla da yeterince sosyalleşemezlerse içlerine kapanabilirler. Bu durum çocukların tüm eylemlerini etkileyebilir. Bilgisayar ve telefon gibi cihazları tamamen yasaklamak da bu süreçte çözüm değil, ama kontrollü bir şekilde ve kısa süreli oyalanmalarını sağlamak için bu cihazlarla izin verilebilir.





Çocukları oyalamak için bilgisayar, telefon gibi cihazlarla ilgilenmesini sağlamak uzmanlara göre yanlış bir uygulama.





İzolasyon Sürecinde Çocuklarla Evde Neler Yapılabilir?

Çocuğunuzla birlikte oyun oynamak ya da derslerine yardım etmek, çocuğu yalnızlık duygusundan uzaklaştıracaktır. Çocuğunuzun yaş aralığını da göz önünde tutarak ailece kutu oyunları oynayabilirsiniz. Eğitici ve eğlendirici seçenekleri olan kutu oyunları, çocuğunuzun sosyalleşme ihtiyacını da karşılayacaktır. İzolasyon süreci devam ederken çocuklarınızı dış dünyanın kötü ve tehlikeli olduğu fikrinden uzaklaştırın. Doğanın, sokağın, okulun ve oyun alanlarının hayallerini kurduracak oyunlar üretebilirsiniz. Bu süreç geçtikten sonra çocuğunuzla birlikte neler yapabileceğinizin planlarını ona aktarmalısınız. Yapacağınız gelecek planları, onun içe kapanmasını da önleyecektir. Uyku ve yemek düzeni bu süreçte oldukça önemli. Ertesi gün erken kalkma ihtiyacı yok diye çocuğunuzun uyku düzenini bozmayın, alışkın olduğu saat dilimleri arasında uyuyup, uyanmasını sağlayın. Aynı durum yemek düzeni için de oldukça önemli. Gündelik alışkanlıkları ve saatleri dışında çocukların aşırı yemek tüketmesi bünyesinde değişimlere neden olacağından bu durum çocuğunuzun psikolojisini de etkileyecektir. Kısacı çocuğunuzun izolasyon öncesi rutin alışkanlıklarının çok dışına çıkmayın ve ev alanını çocuğunuzun sosyalleşebilmesi için oyunlar ve ailece yapılabilecek etkinlikler üreterek çeşitli alternatifler geliştirin. Bu zamanlar elbet geçecek, mühim olan bu süreçte çocuklarımızın psikolojisini bozacak alışkanlıklardan ve eylemlerden uzak durmak. Bu konuda ebeveynlere çok iş düşüyor.





Evde oyunlar ve ailece yapılabilecek etkinlikler üreterek çeşitli alternatifler geliştirin.



