Çocuğun zihinsel ve bilişsel gelişimini destekleyen eğitici oyuncaklar hakkında merak edilenler bu yazıda. Eğitici oyuncak nedir, faydaları nelerdir, oyuncak seçiminde dikkat edilmesi gerekenler; bu yazıyı okumadan oyuncak almayın.

İnsan oyun ve taklit ile öğrenen bir varlık. Taklitler de çoğu zaman oyun şeklinde olduğundan insan hayatının ilk yılları olan çocukluk ve bebeklik söz konusu olduğunda oyun çok önemli bir kavram. Çocuğun zihinsel ve bilişsel gelişiminde oynadığı oyunların payı büyük. Bu oyunların yaşına uygun olup olmaması ve oyunların öğreticilik düzeyi ise çok önemli. Çağımızda, çocuk gelişim uzmanlarının ve psikologların görüşleri doğrultusunda, tıp alanında; nörolojide ve psikiyatride kazanılan deneyimler çerçevesinde eğitici oyuncaklar geliştiriliyor. Çocuğun sağlıklı gelişimi açısından büyük önem taşıyan bu eğitici oyuncaklar ve faydaları, oyuncak alırken dikkat edilecekler ve merak ettikleriniz bu yazıda.





Eğitici Oyuncaklar Nedir?

Çocuklar 0-6 yaş arasında duyuları ile öğrenirler. Duyularla öğrenmek, altı duyu organı ile deneyimledikleri şeyler ile zihinsel ve bilişsel gelişimlerini sürdürmeleri anlamına gelir. Eğitici oyuncaklar, çocukların zihinsel gelişimini destekleyici, çocuklara deneyimleyerek öğreten oyuncaklardır. Çocuklara farklı olanı keşfetme, gruplandırma, eşleme, sıralama ve sayma gibi beceriler kazandırmak üzere tasarlanan eğitici oyuncaklar, her yaş düzeyi için farklı zihinsel gelişimini destekleyen oyuncaklardır.





Eğitici Oyuncakların Faydaları

Eğitici oyuncaklar özellikle çocuğun zihinsel gelişimi için önemli olan 0-6 yaş arasında mutlaka kullanılmalıdır. Bu yaş grubunda ayların bile çocuk için çok şey fark ettiğini göz önüne alarak her yaş grubu için farklı bir oyuncak grubunun tercih edilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Eğitici oyuncakların faydalarına gelecek olursak;

Çocuğun dil gelişimini hızlandırır ve güçlendirir. Özellikle beraber oynuyorsanız bir yandan çocuğunuzla konuşmanız önemlidir. Sesli oyuncaklar da dili kavraması, duyduğunu taklit etmesi açısından konuşmayı öğrenmesine katkı sağlayacaklardır.

Sayıları, geometrik şekilleri ve yazıları öğrenemeseler dahi tanırlar. Bu aşinalık gelecekte okul çağına geldiğinde öğrenmesini kolaylaştıracak ve bilgilerin çocuğa eğlenceli gelmesini sağlayacaktır.

Çıngıraklı top gibi oyuncaklar bebeğin erken dönemde ses ile hareket arasındaki bağlantıyı gözlemleme yetisini kuvvetlendirecektir.

Deneme yanılma yöntemi ile doğru olanı kendisinin bulmasını sağlayan eğitici oyuncaklar, çocuğun kendine güvenini geliştirir, tek başına sonuca ulaşabilme becerisini kuvvetlendirir.

Aynalı oyuncaklar bebeğinizin kendisini görme ve kendisini algılamasını sağlayacağından benlik duygusunu kuvvetlendirmesini sağlarlar.

Hayal gücünü geliştirir ve kuvvetlendirir. Çocuklar soyut düşünemezler. Eğitici oyuncaklar soyut düşünce konusunda alt yapı oluştururlar.

El göz koordinasyonlarını geliştirir, temel bilişsel faaliyetleri güçlendirir.

Çocuğun duygularını ifade edebilmesi için alan açarlar. Örneğin bir kareyi yerine oturtamadıklarında öfkelenirler ve kareyi fırlatma refleksi gösterirler. Çocuğun böyle hareketler sergilemesi onun duygu gelişimi ve duygularını ifade edebilmesi açısından sağlıklıdır.

Çoklu oynanabilen eğitici oyuncaklar çocuğun sosyal becerilerini geliştirir.

Banyo oyuncakları bebeğin suyun içerisine girme şokunu hafifletir ve motor becerilerini geliştirir.







Çoklu oynanabilen eğitici oyuncaklar çocuğun sosyal becerilerini geliştirir.





Eğitici Oyuncak Alırken Dikkat Edilecekler

Eğitici oyuncak seçiminde en dikkat etmeniz gereken nokta çocuğun yaşıdır. Bebeklerin aydan aya zihinsel gelişimleri, algılama kapasiteleri değişir. Çocuklarda ise bu yaşla birlikte değişmektedir. Doğru yaş grubunun oyuncağını aldığınıza emin olun. Oyuncakların üzerinde ay ya da yaş ibaresi bulunur. Bulunmadığı durumlarda muhakkak satış danışmanına sorarak seçin. Seçtiğiniz eğitici oyuncaklar çok yönlü olmalı ve çocuğun duyularına hitap etmelidir. Oyuncağın üretildiği materyalin sağlıklı olması önemlidir. Plastikten uzak durmaya çalışın. Ahşap ürünler tercih edin. Güvenilir markalar kullanın, Çin üretimi oyuncaklardan uzak durmaya çalışın. Kolay temizlenebilir oyuncakları tercih etmeye çalışın. Çocuklar oyuncakları ısırmayı ve ağızlarına sokmayı severler. Bu yüzden hijyen açısından temizlenebilir ürünleri tercih etmelisiniz.

