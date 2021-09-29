Erkeklerde ergenlik kaç yaşında başlar? Nasıl anlaşılır? Ne zaman biter?

Ergenlik, hormonal değişim ile birlikte cinsiyete özgü bulguların oluşmaya başladığı, vücut yağ dağılımın değişimi ve boy uzamasında sıçrama ile çocukların fiziksel anlamda büyüyerek yetişkin boya ulaştıkları, erkek ve kızlarda üreme fonksiyonlarının kazanılması ile sonlanan sürecin tamamının adıdır. Özetle, ergenlik fiziksel ve hormonal olarak çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir. Bu makalede erkeklerde ergenlik kaç yaşında, ne zaman başlar? Erkeklerde ergenlik belirtileri nelerdir? gibi merak edilen soruların yanıtlarına bakıyoruz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nesibe Andıran, erkeklerde ergenlik belirtilerini ve ergenlik hakkında merak edilenleri sizler için anlattı. (Bu makalenin ardından kızlarda ergenlik kaç yaşında başlar ve ergenlik sivilceleri ne zaman geçer başlıklı yazılarımıza da bakabilirsiniz)

ERKEKLER ERKEKLİĞE NE ZAMAN GİRER?

Prof. Dr. Andırın "Erkekler ne zaman ergenliğe girer?" sorusunu şöyle yanıtlıyor Erkeklerde genellikle 11-12 yaşlarında ergenliğin ilk bulguların başlaması beklenir. Ancak unutulmamalıdır ki ergenliğin başlama yaşı takvim yaşından daha çok kemik yaşı ile ilişkili olup, erkeklerde kemik yaşı 11 yaşa ulaştığında ergenlik belirtileri oluşmaya başlamaktadır. Ergenlik başlaması ve temposu her çocuk için kendine özgüdür ve her çocuk kendine özel olarak değerlendirilmelidir.

ERKEKLERDE ERGENLİK BELİRTİLERİ NELER?

Merak edilen bir diğer soru ise "Erkeklerde ergenlik belirtileri nelerdir?" sorusu. Prof. Dr. Andırın'ın bu soruya yanıtı şöyle:

Testis hacminde artış erkek çocuklarda ergenliğin ilk bulgusudur. Bu nedenle erkek çocuklarda ergenliğin başlayıp başlamadığı ancak muayene ile anlaşılabilir.

Büyümenin hızlanması,

Ciltte yağlanma,

Sivilcelenme,

Ter kokusunun değişmesi,

Genital bölge ve/veya koltuk altında tüylenme oluşması,

Genital bölgede renk koyulaşması,

Penis boyutlarında artış,

Sabah ejakülasyonu oluşması,

Ses kalınlaşması sıklıkla 13-14 yaş civarında başlamaktadır.



ERKEKLERDE ERGENLİK NE KADAR SÜRER, NE ZAMAN BİTER?

Prof. Dr. Andırın "Erkeklerde ergenlik belirtileri ne kadar sürer? Ergenlik ne zaman biter?" sorusunu ise şöyle yanıtlıyor:

Erkekler genellikle ortalama 11-12 yaşlarında başlayan ergenlik gelişimlerini 14-15 yaşlarında tamamlamaktadır. Ancak geç başlayan (en geç 14 yaş civarı) ve 18-20 yaşa kadar devam eden ergenlik süreci de olabilir. Ergenlik için her kişinin bireysel takvimi farklıdır ve öncelikle "genetik ve etnik özelliklerden" etkilenir. Bununla birlikte beslenme, egzersiz ve sosyoekonomik koşullar gibi çevresel faktörler, kişinin genel sağlık durumu ve ruhsal durumu da ergenlik zamanlamasını etkiler. Ergenlik başlama yaşının yanında “ilerleme hızı” yani temposu da çok önemlidir. Bu nedenle çocuklarda ergenlik gelişimi başlama ve ilerleme süreci yakından takip edilmelidir.