Ergenlik sivilceleri ne zaman geçer? Ergenlik sivilceleri kalıcı olur mu?

Ergenlik dönemindeki pek çok genç 'Ergenlik sivilceleri ne zaman geçer' sorusunun yanıtını arıyor. Ergenlik sivilcelerinin kişilerin genetiğine göre oldukça değişken olarak ilerlediğini belirten Dermatolog Dr. Sertaç Sever, ergenlik sivilceleri hakkında merak edilen soruları yanıtladı. (Bu makalenin ardından kızlarda ergenlik kaç yaşında başlar ve erkeklerde ergenlik ne zaman başlar? başlıklı yazılarımıza da bakabilirsiniz)

ERGENLİK SİVİLCELERİ NEDEN OLUR?

Öncelikle ergenlik sivilceleri neden olur? Dr. Sertaç Sever bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Ergenlik sivilceleri, ergenlik dönemiyle beraber kanda artan cinsiyet hormonların etkisiyle birlikte cilt yağlanmasının artmasıyla ortaya çıkarlar. Ancak her gencin cildinin yağlanması sivilce oluşacağı anlamına gelmez bazı kişilerin cildi genetik olarak sivilceye yatkındır. Yağlanmayla beraber yağ bezi gözeneklerinin tıkanması ve yağın dışarı atılamaması sivilce oluşmasına yol açar.

ERGENLİK SİVİLCELERİ KALICI OLUR MU?

Dr. Sever "Ergenlik sivilceleri kalıcı olur mu?" sorusunu şöyle yanıtlıyor: Ergenlik sivilceleri genelde 1-2 senelik bir süreçte oluşup kendiliğinden hormonların dengelenmesiyle azalır. Ancak cildi çok yağlı olan ve genetik yatkınlığı bulunan kişilerde akne yani sivilce hastalığı şeklinde devam edebilir. Yoğun olan sivilceler tıbbi tedavi gerektirmektedir.

ERGENLİK SİVİLCELERİ NE ZAMAN GEÇER?

Peki, ergenlik sivilceleri ne zaman geçer? Sever "Ergenlik sivilceleri genelde ergenlik hormonlarının kanda dengelenmesiyle beraber 1-2 veya 2-3 sene içerisinde kendiliğinden azalabilir. Ancak akne, normal sivilce şeklinde devam edebilir. Bu kişinin cilt yapısına ve genetiğine bağlıdır" diyor.

Dr. Sever'in diğer merak edilen sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLİR?

Ergenlik sivilcelerine karşı ne zaman doktora gidilir? Doktora gidilmeli?

Ergenlik sivilceleri eğer çok iltihaplı ve kistik olarak çıkıyorsa, iyileşmeleri uzun sürüyorsa ve sivilceler iyileştikten sonra izleri uzun süre içerisinde kaybolmuyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanına gitmeleri ve tedavi olmaları gerekmektedir.

Ergenlik sivilcelerine karşı ne yapılabilir?

Ergenlik sivilcelerini azaltmak için beslenme önem taşır. Şekerli ve paketli gıdalar tüketilmemelidir. Asitli içeceklerin ve fast-foodun fazla tüketilmesi de sivilceleri artırmaktadır. Cilt bakımında yağlı - akneli cilt yapısına uygun bir yıkama jeliyle düzenli olarak cilt temizliği yapılmalıdır.