Kızlarda ergenlik kaç yaşında başlar? Nasıl anlaşılır? Ne zaman biter?

Ergenlik, hormonal değişim ile birlikte cinsiyete özgü bulgularla oluşmaya başlayan ve üreme fonksiyonlarının kazanılması ile sonlanan sürecin tamamının adıdır. Özetle, ergenlik fiziksel ve hormonal olarak çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir. Bu makalede internette yanıtı çok aranan "Kızlarda ergenlik kaç yaşında, ne zaman başlar? Kızlarda ergenlik belirtileri nasıl anlaşılır? Ve ergenlik süreci ne zaman biter?sorularını bir uzmana sorduk. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nesibe Andıran, kızlarda ergenlikle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. ((Bu makalenin ardından erkeklerde ergenlik kaç yaşında başlar ve ergenlik sivilceleri ne zaman geçer başlıklı yazılarımıza da bakabilirsiniz)

KIZLAR NE ZAMAN ERGENLİĞE GİRER

Prof. Dr. Nesibe Andırın "Kızlar ne zaman ergenliğe girer?" sorusunu şöyle yanıtlıyor: Ülkemizde kız çocuklarında ergenlik ortalama 10-11 yaşlarında başlamaktadır. Ergenlik başlaması çocuğun takvim yaşından çok kemik yaşı ile ilişkilidir. Bir başka deyişle hormon merkezi olan hipofiz, çocuğun kemik yaşını muhatap alır ve kızlarda kemik yaşı 10 yaşa ulaştığında ergenlik başlayabilir.

KIZLARDA ERGENLİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Prof. Dr. Andırın kızlarda ergenlik belirtilerini şöyle sıralıyor:

Kızlarda ergenlik gelişimi çoğunlukla meme tomurcuklanması (gelişimi) ile başlar.

Genellikle ilk olarak bir yere çarpınca ya da üstüne yatınca ağrı olması ile fark edilir.

Daha sonra sertlik ve şişlik oluşur. Başlangıçta tek taraflı veya iki taraflı olabilir.

Az sayıda olguda ergenlik gelişimi ilk olarak genital ve/veya koltukaltında tüylenme ile başlayıp, meme gelişimi ardından gelebilir.

Koltuk altı ve genital bölgede kıllanmanın oluşması,

Büyümenin hızlanması,

Ciltte yağlanma,

Sivilcelenme,

Ter kokusunu değişmesi gibi belirtiler de ergenlik sürecinin başladığını gösterir.

Ülkemizde kızlarda ilk adet görme (menarş) yaşı yaklaşık 12-13 (ortalama 12,5) yaştır.



KIZLARDA ERGENLİK NE KADAR SÜRER, NE ZAMAN BİTER?

Prof. Dr. Andırın "Kızlarda ergenlik belirtileri ne kadar sürer? Ergenlik ne zaman biter?" sorularına ise şu yanıtları veriyor:

Kızlarda ortalama 10-11 yaş, en geç 13 yaşta başlayan ergenlik sürecinin ilk bulgusu olan meme gelişiminden adet dönemine kadar geçen süre ortalama 2-4 yıldır. Ancak ergenlik sürecinin başlaması, temposu ve tamamlanması için her kişinin bireysel takvimi farklıdır. Bu nedenle her çocuk bireysel olarak ve kendine özel değerlendirilmelidir.