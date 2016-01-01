Türk sinemasının usta oyuncularından merhum Kemal Sunal’ın kızı ve oyuncu Ali Sunal’ın kardeşi olan Ezo Sunal’ın hayata geçirdiği, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik mobil uygulama “LALALA”, GittiGidiyor’un teknoloji işbirliğiyle yeni yüzüne kavuştu.

Çocuklar için müzik ve oyun dolu yepyeni bir dünya kuran LALALA’nın Ezo Sunal tarafından anlatıldığı basın toplantısında, ünlü sanatçılar Perran Kutman ve Ali Sunal da uygulamada seslendirdikleri öykülerle ilgili bilgi verdi.



Ezo Sunal’ın önderliğinde okul öncesi ile ilköğretim çağındaki çocukların ebeveynleri ve öğretmenleri eşliğinde keyifli ve kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen mobil uygulama LALALA, GittiGidiyor’un teknoloji işbirliğiyle yenilendi. Aileler ve öğretmenler için kaynak niteliği taşıyan LALALA’nın tanıtım toplantısı Ezo Sunal Çocuk Atölyesi öğrencilerinin performansı ile başladı. Uygulama içeriğinin Ezo Sunal tarafından anlatıldığı toplantıya GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ile LALALA’da öyküler seslendiren ünlü sanatçılar Perran Kutman ve Ali Sunal da katıldı.



Ebeveynlerle öğretmenlerin okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarla öğretici, yaratıcı, aktif ve eğlenceli zaman geçirmesini amaçlayan uygulamanın içeriğinde orijinal müzik, hikâye, masal, ninni, şarkı, karaoke ve oyunlu videolar bulunuyor. Ezo Sunal’ın ebeveyn ve öğretmenleri videolarda “izle ve uygula” tekniğiyle yönlendirdiği LALALA’da, çocukların oyunlarla sosyalleşmesi, beden ve mekân farkındalığı kazanması, grup bilinciyle hareket etmesi hedefleniyor.



Ebeveyn ve öğretmenlere rehber olacak, kullanıcı dostu bir mobil uygulama

2016 yılından beri GittiGidiyor Blog için çocuklara yönelik eğitim ve aktivite içerikleri de hazırlayan Ezo Sunal, çocuk eğitiminde Orff yaklaşımını temel alan yaratıcı fikir ve önerileriyle LALALA’nın kitabını da yayınlamıştı. Kullanıcıların karşısına ilk kez 2016’da çıkan mobil uygulama ise GittiGidiyor’un teknoloji desteğiyle kullanıcı dostu ara yüzüne kavuşarak ebeveyn ve eğitimcilerin beğenisine yeniden sunuldu.



LALALA’nın çocuklara yönelik özgün bir kaynak olduğunu belirten Ezo Sunal, uygulamayla ilgili şunları söyledi: “LALALA, içerik olarak müzik, hareket, ritim, hikâye, ninni ve aktivitelerden oluşuyor. Videolarla anlatım yapıyoruz. Şarkıları ön plana çıkardığımız bu uygulamadaki bütün parçaların sözleri ve müzikleri de bizlere ait. Hikayeler, masallar, yani kısacası tüm içerikler tamamen orijinal ve özgün. İçeriklerin dışında kullanıcı kullanımı da çok kolay. Bu uygulamamız sayesinde ebeveynler ve öğretmenler çocuklar ile daha kaliteli vakit geçirme imkanı bulacak. Gelişim çağındaki çocukları harekete ve öğrenmeye yönlendiren zengin içeriğiyle LALALA müzik ve oyun dolu yepyeni bir dünya.”