Okuma bayramı, mezuniyet töreni, 23 Nisan, 19 Mayıs, yıl sonu, yaza merhaba, okula veda… Maksat gösteri yapmak ise bunun için seçeneğimiz çok. Peki gösteriler çocukları nasıl etkiliyor?

Yazı: Elif Girgin



Sanki gösteriler olmazsa olmazımız ama bu gösteriler üzerine ne kadar düşünüyoruz orası belirsiz. Çocuklar için olduğunu düşündüğümüz gösterilerin aslında çocukları edilgen kıldığını fark edemeyebiliyoruz. Onlara ne kazandırdığını ya da onlardan neler götürebileceğini düşünmüyoruz bile. Çocuklarımızın başarılarıyla gururlanmak istemek elbette anlaşılır bir konu. Ama bunun başka yolları olamaz mı? Gösteri izlemeye çalışırken birbirimizi ezmek, her anı kayıt altında tutmaya çalışırken anı yaşayamamak, ‘onun çocuğu neden önde duruyor da benimki arkada’ diye içlenmek… Bunlara gerçekten gerek var mı? Okul öncesi eğitim yöneticisi ve yaratıcı drama lideri Ö. Özlem Gökbulut ile gösterilerin çocukları nasıl etkilediğini ve okul-aile-çocuk üçgeninde nasıl daha verimli çalışmalar yapılabileceğini konuştuk.





Erken çocukluk döneminde 23 Nisan, okuma bayramı, yıl sonu gösterisi tarzı gösteriler yapılmalı mı?

Erken çocukluk döneminde (3-8 yaş) gerekçe ne olursa olsun ülkemizde yapıldığı biçimde gösteriler yapılmamalı. Geçtiğimiz ay Silikon Vadisi’nde Google anaokulu başta olmak üzere 3-4 okul öncesi kurumunu gezme, inceleme ve gözlem yapma olanağım oldu. Hiçbirinde gösteri yok! Bir yetişkinin karar verdiği ve çalıştırdığı/hazırladığı gösteri formatına göre düşünürsek ergenliğe hatta yetişkinliğe kadar gösteri yapılmamalı. Ancak çocukların bir ekip/takım çalışması ile kendi düşüncelerini ortaya koyup istedikleri tasarı-planlama ve uygulamayı yapabildikleri, yetişkinlerin sadece çocuklar ihtiyaç duyduğunda rehberlik ettiği bir süreç söz konusu olursa altı yaşından itibaren gösteri yapılabilir. Böylesi bir süreç sağlıklı olarak geçirilirse sonuç olan gösteri, sadece çıktı yani bir değerlendirme verisi olacaktır ve herhangi bir pedagojik sıkıntı yaratmayacaktır.

Gösteriler aileler için mi yapılıyor, çocuklar için mi, okul için mi? Sizce hangisi olmalı?

Gösteriler okulun reklamını yapmak amacıyla aileler için yapılıyor. Çocuklar burada sadece araç oluyorlar. Çocuklar üzerinden veliye gösterilen bu etkinliklerin, eğitim sürecinde yerinin olmadığını düşünüyorum. Elbette okul, aile ve çocuğun özne olduğu çalışmalar eğitim içerisinde olabildiğince yer almalı. Ama bu konuda seçenek kesinlikle gösteri olmamalı. Gösterilerde yer alan temel rollere baktığımızda izleyen (aile), izlenen (çocuk, dolaylı olarak okul), yöneten (okul/öğretmen), yönetilen (çocuk) rolleri karşımıza çıkıyor. Yani çocuk hep edilgen… Oysa herkesin eşit düzeyde aktif olacağı başka süreçler olmalı…



Gösterilerde çocuklar gerçekten eğleniyor mu, sıkılıyor mu, yoksa strese mi giriyorlar?

Çocuklar bireysel özelliklerine göre bu durumların hepsini yaşayabiliyorlar. Eğlenen de oluyor, sıkılan da, strese giren hatta altına kaçıran da. Olumsuz pek çok şeyi yaşayan çocuklar var. Gösterilerde çocukların hissettikleri duygular, genelleme yapacağımız, istisnaları göz ardı edebileceğimiz bir durum değil. Gösteri yapan grubun içinde sadece bir çocuk bile olumsuz duygulardan birini yaşıyorsa bu, gösteri yapmamak için yeterli bir sebeptir bence. Lokomotif düşünce ve eylemin ‘eğlendiren değil, eğlenen çocuklar’ olması gerektiğini düşünüyorum.



Gösterilerin çocuğa kazandırdıkları da yok mu?

Topluluk önünde sahneye çıkma, kendini ifade etme, sunum becerisi, ezberleme pratiği, taklit etme, gösterileni yapma gibi kazanımlar söz konusu elbette. Ancak bu aynı gösteride yer alan tüm çocuklar için söz konusu olmaz. Ayrıca çocukların bu kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak pek çok seçenek var; risksiz, pedagojik ve okul öncesi kurumlarının esas sorumluluğu olan seçenekler. Söz gelimi portfolyo sunumları buna oldukça iyi bir seçenek. Yine okul öncesi eğitim programı içinde yer alan tüm etkinliklerle bu kazanımlara ulaşmak olanaklı.



“Bu tip gösterilerin çocuğu olumsuz etkilediği de oluyor” dediniz. Nedir bu olumsuz etkiler?

Kesinlikle her gösteri grubunda olumsuz etkilenen en az bir çocuk olur. Kendi tasarrufu dışında öğretmen/yetişkin tarafından dayatılan, genellikle en az birkaç ay süren tekrarlardan oluşan gösteri hazırlık sürecinin çocuğu olumlu etkilemesi beklenemez. Çocuk sıkılma ve isteksizlik sonucu o anda göstermesi beklenenin dışında disiplini bozacak davranışlar sergileyebilir. Sınıf yönetimi anlayışına göre, öğretmenin tutumu çocuğun hangi ölçüde olumsuz etkileneceğini ortaya koyar. Ayrıca sahnede rolünü unutma, komik duruma düştüğünü düşünme, yanlış yapma gibi durumlar çocukların ağlama, utanma, kaygılanma, altını ıslatma, kusma gibi tepkiler vermesine neden olur. Bu tepkiler geleceğe travmatik olarak taşınması olası tepkilerdir. Çocuklar adına yapılması gereken pek çok şey varken, bireyi merkeze alan eğitim yaklaşımlarında gösterinin hiçbir karşılığı yokken; hala gösteri yapan bir öğretmenin/kurumun eğitim meselesine oldukça geriden ve klişe baktığı rahatlıkla söylenebilir. Bir başka ifadeyle; özne olarak çocuğun bu bakış açısında hiçbir yeri ve önemi yoktur. Gösteri sürecini olumlu atlatan çocuklardan yola çıkarak yapılacak genellemelerle bu durum meşru ve sempatik hale getirilebilir ama bu bir aldatmacadır.