İkinci çocuk mu?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İkinci çocuk için doğru zaman ne zaman?

İlk çocuktan sonra, eve ikinci bir bebeğin gelmesi hem ebeveyn hem de çocuk açısından önemli bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Fakat büyük bir aile olmak istiyorsanız biraz fedakarlıkla bu zor günleri aşabilirsiniz. Bu durumda babaya da büyük görevler düşüyor. Baba, anneye çocuğun bakımı konusunda ne kadar destek olursa ikinci çocuğu büyütme telaşı da o kadar kolaylaşıyor.



Tekrar hamile kalmak

• Birinci çocuğunuzla ikinci çocuğunuz arasında çok fazla yaş farkı olmazsa, ikinci hamileliğiniz sizi birincisinde olduğu kadar heyecanlandırmayabilir. Fakat bu normal bir durum. Sorun yapmamaya çalışın.

• Hamilelik döneminiz biraz daha yorucu geçebilir çünkü evde bir bebeğiniz daha var. Bu nedenle eğer mümkünse hamilelik döneminizde mutlaka size yardımcı olacak birinin yanınızda olmasını sağlayın. Bu kişi; anneniz, kayınvalideniz, arkadaşınız ya da bir bebek bakıcısı olabilir.

• İlk hamileliğinizin rahat geçmesi ikincisinin de rahat geçeceği anlamına gelmiyor. Örneğin ilk hamileliğinizde mide bulantısı yaşamamış olabilirsiniz ama ikincisinde bu durumun görülmesi mümkün. Tabii tam tersi de olabilir ve ilkinden çok daha rahat bir gebelik geçirebilirsiniz.

• Rahminiz daha esnek olduğu için, hamile olduğunuz daha çabuk belli olur ve göbeğiniz daha fazla çıkar. Bu durum sizi şaşırtmamalı.

• İkinci doğumdan sonra rahim kasılmaları daha ağrılı geçer.



