İlk yıllardaki ilişkiniz geleceğini oluşturuyor

Erken çocukluk döneminde ebeveyn-çocuk ilişkisi çok önemli!

Yazı: Yaprak Çetinkaya



Anne-babalık keyifli olduğu kadar zorlu ve üzerinde çok düşünülmesi gereken bir görev… Henüz çok küçük ve hiçbir şeyden anlamadığını düşündüğünüz yaştaki çocuklarınız, aslında gelecek hayatlarının temelini çoktan oluşturmaya başladılar bile...



Topluma, dünyaya, gelecek kuşaklara temel oluşturacak nesiller yetiştiriyor olmak büyük bir sorumluluk… İşte bu sorumluluk duygusu ve günümüz ebeveynlerinin ‘yüksek bilinç’ düzeyi bir araya gelince çocuk yetiştirmeye dair kaygı ve stres artıyor. Çiçeği burnunda ebeveynler her şeyi doğru yapıp yapmadıklarını, bebeğin sağlıklı olup olmadığını anlamak için tıp, gelişim ve ruh sağlığı uzmanları ile sık sık görüşme ihtiyacı duyuyor. Hedef Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nden Uzman Psikolog Yegan Sasık, “Bu durum normal ancak erken çocukluk döneminde ebeveyn-çocuk ilişkisinin önemine değinmeden önce ebeveynlerin şunu hatırlamasında fayda var; dileye-isteye, sevdiğiniz kişi ile dünyaya getirdiğiniz yavrunuza sizlerden daha iyi hiç kimse bakım veremez. Tek gereklilik yavrunuzu koşulsuz sevmeniz ve kabulünüzü hissettirmeniz. Bunun haricinde gerçek dünyanın getirdiği tüm

güçlükler kimi zaman kendiliğinden kimi zaman da bir uzman desteği ile çok kısa vadede çözüm bulacaktır” diyor.



Doyumsuz çocuklar yetişiyor

Kişiliğin yapılanmasında erken yaşlar ‘kritik dönem’ olarak adlandırılıyor. Bu dönemlerde içten ve bilinçli bakım vermek, bugünün bebeklerinin, yarının sağlıklı, diğerleri ile olumlu

ilişkiler geliştirebilen, yalnız da kalabilme gücünü gösterebilen ve en önemlisi yaşamın farklı alanlarına dair problem çözme becerilerini edinmiş yetişkinleri olmasına temel oluşturuyor.

Uzm. Psk. Yegan Sasık, “Günümüzde anne-babaların yapması gereken, çocuklarının haz boyutunu törpülemek” diyor. Aşırı doyumsuzluk ve her türlü alanda sınırsız olma durumu başta anne ve babalara, okul yaşantısı başladığında ise eğitimcilere zorlu süreçler yaşatıyor. Bu durumun başlıca nedeni ise ebeveyn tutumları... Kendi nesilleri aşırı kuralcı yetiştirilen nesiller ve tüm dünyada artan hızlı tüketim anlayışı ebeveyn tutumlarının bu yönde oluşu ile ilişkilendiriliyor” diyor.



İlk ilişki temeli oluşturuyor

“Yenidoğan ile ilk kurulan ilişkide anne ve babaların tutumları, ileriki yıllarda çocuklarda ‘benim de sahip olamayacaklarım var’ algısının oluşmasına engel oluyor ve sınırsız çocukların gelişimine temel teşkil ediyor” diyen Uzm. Psk. Sasık şöyle devam ediyor: “Bu tür algı geliştirmiş çocukların, hepimizin bildiği üzere yaşantıları içerisinde her daim arzuladıkları hazza

ulaşamayacakları su götürmez bir gerçek. O halde mutsuz, memnuniyetsiz sosyal deneyimler edinmeleri kaçınılmaz.”