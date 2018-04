Mental aritmetik hakkında her şey

Son yıllarda Türkiye’de tanınmaya başlayan mental aritmetik, yetenek programları sayesinde tekrar gündeme taşındı. Çocukların aynı anda konuşup, aynı anda dört işlemi yapabildiği sistem zekanın gelişimine de katkı yapıyor.

Yazı: Mürsel Çavuş



Mental aritmetik, 4-12 yaş grubundaki çocuklar için tasarlanıp geliştirilen ve abaküs kullanımına dayanan bir program. Aslında Çin’de 32 yıldır müfredatta zorunlu ders olarak var.

Türkiye’de bilinirliği ise son hızla artıyor. Peki nedir mental aritmetik? Nasıl oluyor da çocuklar aynı anda hem konuşabiliyor hem de yetişkin birinin bile kolaylıkla yapamayacağı bir

Abaküsle eğitim

Abaküs 4500 yıl önce Çin’de bulunmuş ve Japonya’da geliştirilmiş bir araç. Amacı dört işlemi zihinden yapmayı sağlamak. Eğitime başlayan her çocuğun eline abaküs veriliyor, önce rakamlarla, sonra da sayılarla nasıl abaküs kullanacağını öğreniyorlar. Bu süreçte çocuklara zihinsel canlandırma yaptırılıyor ve abaküs kaldırılınca çocuklar bu kez o egzersizleri zihinlerinden yapmaya başlıyor. Bu çalışmalar beyindeki görsel, işitsel, dokunsal ve hayal noktalarını harekete geçiriyor. Böylece dikkat artıyor. Velilerin en çok sevdiği şey de bu: Çocuklar dikkatlerini toplayabiliyor ve matematiği seviyor. Bu da özgüvenlerini geliştiriyor. Bu eğitimde hem sağ beyin hem sol beyin çalışıyor. Bu sayede de hem şiir okuyup hem matematik işlemi yapabiliyorlar. Abacı Aritmetik’in kurucusu Ali Demirhan, “Mental aritmetik eğitiminde bilgisayarlarda olduğu gibi insan beyninde de algoritma oluşturmak ilk amaçtır, yani bilgisayarlarda binlerce karmaşık yolda en kısa ve en hızlı şekilde sonuca gitmek için programlar yapılır. Gelişme çağındaki çocukların beyninde yüz milyardan fazla yol oluşur ve en gelişmiş bilgisayara göre çok daha karmaşıktır. Abaküs kullanılarak, değişik eğitim ve uygulamalarla çocukların beyninde algoritma oluşturulur. Eğer doğru teknikler uygulanırsa, herhangi bir düşünce ya da davranış için beyin kendiliğinden en kısa yoldan en hızlı şekilde sonuca gider. Bundan ötürü çocuklarda algılama, zeka, karar verme, dikkat, odaklanmayla ilgili her konuda olağanüstü sonuçlar elde edilir. Aslında yapılan eğitim var olan kapasitenin kullanım alanını artırmak ve hız kazandırmaktır” diyor.

Fakat şunu söylemekte de yarar var, her işte olduğu gibi bu eğitim süreci de sürekli pratik yapmaya dayalı ve çocukların maksimum fayda sağlayabilmesi için bu eğitimi en az 1.5-2 yıl alması şart.