Deniz Erişken henüz yedi yaşında. Önümüzdeki yıllarda adını sıkça duyacağımız bu minik ressam ilk sergisini geçtiğimiz ay İstanbul Deniz Müzesi’nde açtı. Deniz’in içindeki resim aşkı ile minik ellerinden çıkan eserler görenleri hayrete düşürüyor.

Yazı: Ruken Akbay GürtaşÇocuğunuzun hangi alanda yeteneği olduğunu nasıl anlarsınız? Ya da yeteneği tüm çevresi tarafından onaylanan bir çocuğunuz olsa onun gelişimini en iyi şekilde tamamlayabilmesi için nelere dikkat edersiniz? Bu sorular tüm ebeveynlerin kafasını kurcalar. Tıpkı resim alanında özel bir yeteneğe sahip olan Deniz’in annesi ile babası Pınar ve Hakan Erişken’in kafasını kurcaladığı gibi. Onlar 2.5 yaşındayken Deniz’in minicik ellerindeki marifeti keşfettiler. Deniz şu an yedi yaşında. Üstelik bu küçük yaşına rağmen ‘Küçük Dünyamdaki Büyük Kahramanlar’ adlı ilk kişisel resim sergisini açtı bile. Pınar ve Hakan Erişken ile Deniz’in resim tutkusunu, sergi açma sürecini konuştuk, bu konuda nasıl bir yol izlediklerini öğrendik.İki yaşından itibaren sulu boya ile çalışmaya, 2.5 yaşından itibaren de kalemle resim çizmeye başladı.