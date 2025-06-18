Kızılcık Şerbeti’ne yeni oyuncu katılıyor: Erkan Avcı kadroda

Nisan ayında final yaparak ekranlara veda eden Kızıl Goncalar dizisinden, bir başka fenomen yapım olan Kızılcık Şerbeti'ne önemli bir transfer gerçekleşti. Kızıl Goncalar'daki performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Erkan Avcı, Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Avcı, dizide Asude'nin (Servet Pandur) sezon finalinde telefonda konuştuğu ancak yüzü gösterilmeyen gizemli kardeşi Ayhan'ın oğlu karakterini canlandıracak.

Bu transferle birlikte, sezon finalinde izleyicilerin merakını uyandıran o gizemli ailenin ilk üyesi de ortaya çıkmış oldu. Erkan Avcı'nın katılımıyla kadrosunu güçlendiren dizide, yeni sezonda bazı ayrılıkların da yaşanacağı konuşuluyor. Kulislerde, yeni sezon hikayesi yazılırken dört oyuncunun kadrodan ayrılacağı iddia ediliyor.

Erkan Avcı kimdir?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesini bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Atv’de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Aya Nikola karakterine hayat verdi. Daha sonra ise, FOX’ta yayımlanan Hayatımın Şansı dizisinde "Mazhar" karakterini canlandırdı. Son olarak NOW ekranlarındaki Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi rolünde yer aldı.