Günlük burç yorumları: 18 Haziran 2025 hangi burcu neler bekliyor?

Sevgili Yay; az konuş, çok şey ifade et. Anlam dolu kelimeler daha güçlü etki yaratacak. Her boşluğu doldurmak ya da her şeyi uzun uzun açıklamak zorunda değilsin. Basit bir cümle arasındaki uzun bir duraklama, uzun bir konuşmadan daha çok şey anlatabilir. Sözlerini bilinçli seçersen, dinleyenler seni derinlemesine anlayacaktır. Sessizlik mesafe değil, anlam taşıyabilir. Sade konuş; dürüst ol. Bu etki bırakacaktır.