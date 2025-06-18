Kalp krizi geçiren Nihal Candan'ın babası Hakan Candan'dan ilk açıklama
Anoreksiya rahatsızlığı sebebiyle 25 kiloya kadar düşen ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Nihal Candan'ın ailesi zor günler geçiriyor. Kızının rahatsızlığıyla sarsılan baba Prof. Dr. Hakan Candan, üzüntüden kalp krizi geçirdi. Hakan Candan'dan ilk açıklama geldi.
Katıldığı moda yarışmalarıyla isimlerini duyuran fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.
Cezaevinden çıktıktan sonra hızla kilo kaybeden Nihal Candan bir süredir hastanede tedavi görüyor. Son olarak yoğun bakıma alınan Candan'ın babası kalp krizi geçirdi.
Hastanedeki tedavisi devam eden baba, Posta.com.tr'den Alev Gürsoy Cimin'e açıklama yaparak yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Sağlık durumu hakkında konuşan baba Candan "Ben 15 Mayıs'ta kalp krizi geçirdim. Cuma günü de tekrardan anjiyo olmak zorunda kaldım. Şimdi daha iyiyim dinleniyorum" şeklinde konuştu.