Anasayfa Magazin Demet Akalın yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Verdiği kilolar ve karın kaslarıyla dikkat çekti
Demet Akalın yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Verdiği kilolar ve karın kaslarıyla dikkat çekti
Verdiği kilolarla adından söz ettiren pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum'da açtı. Tatilinden bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan şarkıcıya, kısa sürede çok sayıda yorum yağdı. Akalın'ın fit görüntüsü ve tatil pozları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, son dönemde yaptığı çarpıcı açıklamalarla sıkça adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, bir yandan gündemi meşgul eden çıkışlarıyla dikkat çekerken, diğer yandan verdiği kilolarla da magazin basınında geniş yer buluyor.
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Akalın, sosyal medyada zayıflamasıyla ilgili gelen bir yoruma verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Akalın, takipçisine "Zayıflama iğnesi oldum. Kilo vereceğim derken ölüyordum" ifadeleriyle yaşadığı zorlu süreci itiraf etmişti. .
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Pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum'da açtı.
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Tatilinden bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan şarkıcıya, kısa sürede çok sayıda yorum yağdı.