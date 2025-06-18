Demet Akalın yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Verdiği kilolar ve karın kaslarıyla dikkat çekti

Verdiği kilolarla adından söz ettiren pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum'da açtı. Tatilinden bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan şarkıcıya, kısa sürede çok sayıda yorum yağdı. Akalın'ın fit görüntüsü ve tatil pozları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Demet Akalın yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Verdiği kilolar ve karın kaslarıyla dikkat çekti - Resim : 1

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, son dönemde yaptığı çarpıcı açıklamalarla sıkça adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, bir yandan gündemi meşgul eden çıkışlarıyla dikkat çekerken, diğer yandan verdiği kilolarla da magazin basınında geniş yer buluyor.  

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Demet Akalın yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Verdiği kilolar ve karın kaslarıyla dikkat çekti - Resim : 2

Akalın, sosyal medyada zayıflamasıyla ilgili gelen bir yoruma verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Akalın, takipçisine "Zayıflama iğnesi oldum. Kilo vereceğim derken ölüyordum" ifadeleriyle yaşadığı zorlu süreci itiraf etmişti. .

 

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Demet Akalın yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Verdiği kilolar ve karın kaslarıyla dikkat çekti - Resim : 3

Pop müziğin ünlü ismi Demet Akalın, yaz sezonunu ailesiyle birlikte Bodrum'da açtı.

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Demet Akalın yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Verdiği kilolar ve karın kaslarıyla dikkat çekti - Resim : 4

Tatilinden bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşan şarkıcıya, kısa sürede çok sayıda yorum yağdı.
 