Demet Akalın yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Verdiği kilolar ve karın kaslarıyla dikkat çekti

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, son dönemde yaptığı çarpıcı açıklamalarla sıkça adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı, bir yandan gündemi meşgul eden çıkışlarıyla dikkat çekerken, diğer yandan verdiği kilolarla da magazin basınında geniş yer buluyor.