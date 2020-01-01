Kış mevsiminde evde çok zaman geçiriyoruz. Dışarıya çıkamamak can sıkıcı olsa da evde geçirdiğiniz zamanı çocuklarınızla daha güçlü bağlar kurmak için kullanabilirsiniz. Bu zamanları çocuğunuzla birlikte keyifle geçirebilmeniz için hem sizin hem de çocuğunuzun izlemekten zevk alacağı Netflix içeriklerini derledik.

Harry Potter Serisi



Bugünün ebeveynlerinin büyük bir bölümü Harry Potter kitaplarıyla büyüdü. J.K. Rowling’in yarattığı bu fantastik dünyaya girme sırası şimdi Harry Potter’la büyüyen çocukların çocuklarında. Serinin filmlerini çocuklarınızla birlikte izleyerek hem onu bu yeni dünyayla tanıştırın, hem de çocukluğunuza geri dönün.





Kung Fu Panda



Hem çocuklar hem de büyükler için oldukça eğlenceli olan Kung Fu Panda’nın uzun ve kısa filmleri Netflix’te çocuğunuzla birlikte izleyebileceğiniz içerikler arasında. Animasyonu ve özgün hikayesiyle öne çıkan bu seri sayesinde çocuğunuzla birlikte iyi vakit geçirebilirsiniz.





Şrek Serisi



Çocuğunuzla birlikte yeşil bir dev ve arkadaşlarının maceralarını izlemekten daha iyi ne olabilir? Klasik masallardan öğelere de sahip Şrek serisiyle çocuğunuzla birlikte iyi zamanlar geçireceğiniz kesin.





Cloudy with a Chance of Meatballs



Pek de başarılı olmayan bir bilim adamı, gökten köfteler yağdıran bir makine icat eder. Ancak işler pek de beklediği gibi gitmez. Cloudy with a Chance of Meatballs, özellikle ergenlik yaşlarındaki çocuğunuzla birlikte kahkahalar atarak izleyebileceğiniz en iyi filmlerden biri.





Happy Feet



Penguenler çocukların delicesine sevdiği hayvanlardan. Bu penguen hikayesine özellikle küçük yaşlardaki çocuklarınız bayılacak.





Benji



Benji, çocuklarınıza erken yaşta hayvan sevgisini aşılamak için, çocuklarınızla birlikte izleyebileceğiniz filmlerden biri. 1974 yılında çekilen filmden uyarlanan bu yapımda Benji, okula giden çocukları hırsızlardan koruyor ve güzel bir arkadaşlık başlıyor.





Korsanlar



Korsan hikayelerini seven büyükler ve küçükler için ideal. Stop motion tekniğiyle hazırlanmış bu animasyonla eğlenceli saatler geçireceksiniz.





