Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat’ın ilk kitabı “Beni Ödülle Cezalandırma” tüm kitabevlerinde yerini aldı. Doğan Kitap tarafından yayımlanan kitap, akıcı diliyle dikkat çekiyor.

Dr. Özgür Bolat, bu kitabıyla anne, baba ve öğretmenlere mutlu ve başarılı çocuk yetiştirmek için bir yol gösteriyor. Kitabın en güçlü yanı, doğru bildiğimiz yanlışları çok akıcı bir dille anlatması. Kitap, son 70 yıldır eğitim ve psikoloji alanında yapılan bilimsel araştırmalara dayanarak, ödülün çocuğa verdiği zararları anlatıyor.



Bilinenin aksine, ödül; çocuğun iç motivasyonunu, mutluluğunu, başarısını, öğrenmesini, gelişimini, sorumluluk ve değer kazanmasını olumsuz etkiliyor. Gerçek sevgide koşul yoktur ama ödül, koşul koyduğu için çocuğun gerçek sevgiyi yaşamasını engelliyor ve değersizlik duygusu oluşturuyor.



Dr. Özgür Bolat, sadece yanlışları göstermiyor, aynı zamanda adım adım ne yapılması gerektiğini de anlatıyor. Bu adımları uygulayan aileler; mutlu, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve başarılı çocuk yetiştirme adına anlamlı adımlar atıyor.

