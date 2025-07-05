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Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş ve Tolga Aykut teknede objektiflere takıldı
‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisinde Ayşe karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve sevgilisi Tolga Aykut, Bodrum'da teknede objektiflere takıldı.
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26 yaşındaki başarılı oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, haziran ayında tekne tatilinde çekildiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu.
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Dans hünerlerini de sergileyen Aktaş'ın neşeli anları takipçilerini gülümsetmişti.
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Nilsu Berfin Aktaş'ın adı Anıl Altan'ın ile anılmıştı. Altan konuyla ilgili "İkimiz de spordan çıkarken görüntülendik ve orada ilk defa tanıştık. Haberleri gülerek okudum ben de" açıklamasını yapmıştı.
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Nilsu Berfin Aktaş ve sevgilisi Tolga Aykut'un romantik anları objektiflere yansıdı. Posta’dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; Bodrum, Çökertme Koyu’nda görüntülenen taze aşıklar teknede romantik anlar yaşadı.