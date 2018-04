Sihirli bir dünya

Can Çocuk ve İstanbul Saint-Michel Lisesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şerefine Can Çocuk Yayınları’nın kuruluşundan bu güne kitaplarına resimleriyle hayat veren çizerlerini büyük bir sergide bir araya getiriyor: Sihirli Bir Dünyaya Açılan Pencere: “Dünden Bugüne Can Çocuk Kitapları İllüstrasyon Sergisi”

Can Çocuk ve İstanbul Saint-Michel Lisesi, Can Çocuk Yayınları’nın kuruluşundan bugüne kitaplarına renkleriyle, resimleriyle hayat veren çizerlerini bir seçkide bir araya getiriyor. Sergi dünün ve bugünün çocuklarını, gençlerini ve yetişkinlerini aynı umutlar çevresinde birleştirmeyi arzuluyor; daha renkli, adil, özgür, neşeli ve yaratıcı bir dünya için.

Erdal Öz’ün 1981 yılında 30 kitapla yola çıkarak kurduğu Can Çocuk dünya çocuk edebiyatının önemli yapıtlarını Türkçemize kazandırırken Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimine öncülük etti. Yayınevinin bastığı ilk otuz çocuk kitabı arasında; Pal Sokağı Çocukları, Küçük Kara Balık, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Pippi Uzunçorap, Beyaz Yele, Şişkolarla Sıskalar, Uçan Sınıf gibi eserler vardı. Bugün bu kitaplar, tam anlamıyla birer klasik durumunda ve kuşaktan kuşağa okunuyor. Saint-Michel Lisesi’nin ünlü sergi salonu Jeanne d’Arc’ta bugüne dek yayımlanan bu değerli kitapların kapaklarını ve iç sayfalarını süsleyen 28 sanatçının eserleri sergilenecek.

Sergi süresi: 22 Nisan-17 Mayıs 2015

Adres: Saint-Michel Lisesi Jeanne d’Arc Salonu - Abide-i Hürriyet Cad. no:17 Şişli

Ziyaret saatleri: Hafta içi 09:00-17:00 / Cumartesi 10:00-17:00