Yabancı dil eğitimi ne zaman başlamalı?

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Çocuklar yabancı dili nasıl öğrenir? Yabancı dil eğitimi ne zaman başlamalı? Ne kadar erken başlansa o kadar iyi mi? İşte yanıtları...

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Bebeğimle Elele



“Bir dil bir, iki dil iki insan...” Bu cümleyi duyarak büyüdük hepimiz. Tabii çocuğumuzun bir yabancı dili, en az ana dili kadar iyi konuşması en büyük hayalimiz oldu. Yabancı dadılar, kreş yıllarında başlayan dersler, ileride yurt dışına göndermek için daha bebekken kenara koyulan paralar... Doğru mu yapıyoruz dersiniz? Nedir bu ‘ikinci dil meselesi’? İstanbul Lisan Merkezi Genel Müdürü ve 30 yıllık eğitimci Osman Eroğlu’na sorduk.



Çocuklar yabancı dili nasıl öğreniyor?

Kendi dilimizi nasıl ailemizden duyarak ve taklit ederek öğreniyorsak, yabancı dilde de aynı öğrenme aşamaları geçerli. Bu nedenle bir çocuk yabancı dil ile ne kadar erken yaşta tanışırsa onu öğrenmesi de ana dilini öğrenmesi kadar kolay.



‘Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi’ diyebilir miyiz?

Bilim adamları dil öğrenme yeteneğinin en etkili olduğu yaşları ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyor. Henüz tam bir görüş birliği bulunmasa da son araştırmalar bebeklerdeki dil yeteneğinin henüz anne karnındayken gelişmeye başladığını gösteriyor. Yenidoğanlar üzerinde yapılan araştırmalar da bebeklerin duydukları konuşmaları, kadın ve erkek seslerini ayırt

edebildiklerini, bu yeteneğin anne karnındaki son üç ayda edinildiğini ortaya koyuyor. Beynimizde yaklaşık 100 milyar nöron var ve bunlardan 18 milyarı öğrenmek için çalışıyor.

Öğrenme konusunda beynin esnekliği çocukluk dönemlerinde daha fazla, yaş ilerledikçe sağ ve sol beyin birbirinden bağımsız çalışmaya başlıyor. Bu nedenle çocukluk döneminde yabancı dil eğitimine başlayan kişiler bu dili de ana dilleri gibi öğrenebiliyor.



Dil öğrenmek çocuğun beyin kapasitesini artırıyor mu?

Beyni çalıştıran her şeyin beyne fayda sağladığını hatırlamakta yarar var. Dil öğrenmek; bilgileri depolama, hatırlama ve iletişim becerilerini geliştiriyor. Erken yaşta öğrenilen bilgilerin kalıcı olması, ömür boyu hatırlanması şansı daha fazla. Birden fazla dili konuşabilen kişilerin beyninde daha fazla sinir ağı oluşuyor.



Çocuğun doğduğu andan itibaren ikinci bir dili duyması için yabancı uyruklu dadı tutan aileler var. Sizce bu kadarına gerek var mı?

Çocuğun Türkçe ile aynı anda ikinci bir dil öğrenmesini ve 24 saat boyunca bu dili konuşan biri ile birlikte olmasını istiyorsanız bu şekilde başarılı olabilirsiniz. Ancak böyle bir bakıcı ile büyümesi çocuğun artık o dili hep konuşacağı anlamına gelmiyor. Çocuk yabancı dil eğitimi olmayan bir okula başlar, dadı da işten ayrılırsa tüm bu yatırım boşa gidiyor çünkü çocuk öğrendiği o dili unutuyor. O zamana kadar öğrenilen yabancı dil geliştirilmediği, en azından gerilemesi engellenmediği sürece tüm emekler boşa gidiyor.



Özel okulların yabancı dil eğitimi anaokulunda başlıyor. Bu okullarda verilen İngilizce başlangıç için yeterli mi?

O yaşlarda çocuklar okuma-yazma bilmedikleri için oyunlar ve şarkılarla onlara dili sevdirmek önemli. Yani yabancı dil belli bir seviyeye kadar öğretiliyor ama burada asıl amaç dili sevdirmek. Tabii bunun da devamlılığının olması gerekiyor. Anaokulunda yabancı dil öğrenmeye başlayan çocuk, kesintiye uğramadan devam ederse liseyi bitirdiğinde kendini o

dilde çok iyi ifade edecek duruma geliyor. Eğitim hayatı boyunca da sonrasında da bu çocukların kendi ülkesinde yabancılarla temasına ya da yurt dışı seyahatlerine imkan sağlamak, yabancı dildeki yayınları izleyip kitapları okumasına destek vermek gerekiyor.



