Zekada asıl rol genlerin!

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Ebeveynlerin verdiği eğitim çocuğun zekasını artırmıyor. Genler zekada eğitimden daha fazla rol oynuyor!

Ebeveynlerin verdiği eğitimin çocukların zekası üzerindeki etkisinin fazla olmadığı belirlendi.



ABD'de yapılan araştırma, sanılanın aksine ebeveynlerin iyi eğitim vermesinin çocuğun zekasını çok geliştirmediğini, asıl rolü genlerin oynadığını gösterdi.



Florida Üniversitesi'nden Kevin Beaver, daha önceki araştırmaların çocuğun zekasının, akşam kitap okumak gibi ebeveynlerin bazı davranışlarıyla artabileceğini gösterdiğini ancak yaptıkları çalışmanın bunun doğru olmadığını ortaya koyduğunu vurguladı.



Ebeveynlerin eğitimi ve çocuğun zekası arasındaki ilişkiyi araştıran bilim adamları, çalışmaya genetik etkenlerin önemini incelemek üzere evlat edinilmiş gençleri de dahil etti.



Ebeveynlerin davranışlarını değerlendiren, gençleri 18 ve 26 yaşında IQ testine tabi tutan bilim adamları, eğitimin zeka üzerine etkisinin genler kadar olmadığı sonucuna vardı.



Ancak bilim adamları, bu sonuçların çocuklara eğitim verilmesinin bırakılması anlamına gelmediğine, ebeveynlerin eğitiminin dil, kelime hazinesi ve yazma becerisine büyük katkıda bulunduğuna dikkati çekti. Araştırmanın sonuçları "Intelligence" dergisine yayımlandı.