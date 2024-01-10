Çocuklar için gribe karşı kış beslenmesi: Soğuk algınlığı ve öksürüğü önlemek için 5 tarif

Sıcaklık düştükçe kış bize oda ısıtıcılarını, kalın kıyafetleri ve benzeri şeyleri dışarı çıkarmamıza zorluyor. Güzel, esintili ve soğuk hava insana hoş gelse de birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Özellikle çocuklar için oldukça tehlikelidir. Kış aylarında çocuklar boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, grip vb. hastalıklarla hastalanmaya yatkın hale gelirler. Bu nedenle, bağışıklık sistemlerini soğuk havayla başa çıkabilecek kadar güçlü kılan dengeli ve besleyici bir beslenme onlara sunmak çok önemlidir. Çocuklar için kış beslenmesi farklı besinlerin bir karışımı olmalıdır.

ÇOCUKLAR İÇİN KIŞ BESLENMESİNE EKLENECEK EN İYİ YİYECEKLER

1. Havuç

Havuç beta-karoten, A vitamini, lif ve antioksidanlar içerir. Bu besinlerin tümü bağışıklığı ve görme yeteneğini artırmaya yardımcı olur. Ayrıca çocukları viral enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olur.

2. Darı

Darı zengin bir enerji ve besin kaynağıdır, bu da onu çocuklar için harika bir besin haline getirir.

3. Hurma

Hurma, küçükleri sıcak tutmaya yardımcı olan kalsiyum, demir ve magnezyum gibi vitaminler ve mineraller gibi besinleri içerir.

4. Tatlı patates

Tatlı patateslerin ısı üreten özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlendirebilecek iyi miktarda beta-karoten ve C vitamini içerir.

ÇOCUKLARIN KIŞ BESLENMESİNE EKLENECEK SAĞLIKLI TARİFLER

İşte çocuklarınızın kış beslenmesine dahil etmenize yardımcı olabilecek bazı süper lezzetli ve yapımı kolay tarifler:

1. Havuçlu kekler

İçindekiler

Havuç (Rendelenmiş) – 2 kase

Süt (Yoğunlaştırılmış) – 50-60 ml

Süt tozu – 20 gram

Kuru Meyveler – az

Süt – ½ bardak

Hazırlanışı

1. Yapışmaz bir tava alın ve rendelenmiş havucu, suyu buharlaşana kadar soteleyin.

2. İçerisine ½ su bardağı süt ekleyin.

3. Havuçlar yumuşayana kadar kapağını kapatıp pişirin, ardından süt tozunu ekleyip iyice pişirin.

4. Yoğunlaştırılmış sütü ekleyin. Orta kalınlıkta bir kıvama gelinceye kadar iyice karıştırın.

5. Bittiğinde soğutun.

6. Muffin kalıbının içine tereyağını ve buğday ununu sürün. Hayır, havuç karışımını kalıbın yarısına kadar doldurun.

7. Hava fritözünü 180 santigrat derecede 5 dakika önceden ısıtın. Kalıpları fritöze yerleştirin ve 170 santigrat derecede 10 dakika pişirin.

8.Tabağa aktarıp sıcak olarak servis yapın.

2. Kavrulmuş havuç çorbası

İçindekiler

Havuç doğranmış – 3

Tereyağı – 4 çay kaşığı (çay kaşığı)

Karabiber tozu – tutam

Kimyon tozu - ½ çay kaşığı

Bal – 1 çay kaşığı

Su – 1 su bardağı

Kekik – ½ çay kaşığı

Taze limon suyu – 1 çay kaşığı

Sebze Suyu – 1 kase

Tuz – tatmak

Yemeklik yağ – Yağlamak için

Hazırlanışı

Ön ısıtma için fırını 200°C'ye ayarlayın. Fırın tepsisini yemeklik yağla yağlayın. İçerisine havuç, biber ve tereyağını ekleyin. Havuçlar açık kahverengiye dönene kadar pişirin. Pişmiş havuç, kekik ve suyu mutfak robotuna ekleyin. Karıştırıp püre haline getirin. Bir tavaya tereyağını ekleyin ve kimyon tohumlarını ekleyip bir dakika kaynamaya bırakın. Havuç püresini, balı, limon suyunu, biberi, tuzu ve sebze suyunu tavaya ekleyin. Karışımı 5-10 dakika kaynatın. Sıcak servis yapın.

3. Darı pizzası

İçindekiler

Buğday unu – 1 kase

Pizza sosu – 2 yemek kaşığı (yemek kaşığı)

Peynir (Rendelenmiş) - 2 yemek kaşığı

Kıyılmış sebzeler (domates, biber, soğan) – 1 su bardağı

Kekik – damak tadına göre

Biber gevreği - damak tadına göre

Ghee-1 yemek kaşığı

Tuz - tatmak

Hazırlanışı

1. Pizza tabanı - Bajra ununu ve tuzu karıştırın. Bir hamur elde etmek için yeterli miktarda su ekleyin. Hamurdan bir miktar alıp yuvarlayın. Yuvarlak bir kesici kullanarak mükemmel turlar yapın. Kuru bajra unu ile kaplayın.

2. Tavayı ısıtın ve tabanını üzerine yerleştirin. Kısık ateşte kuru kavurma yaparken tabanını suyla fırçalamaya devam edin.

3. Pizzanın çıtır çıtır olması için doğrudan ateşte biraz daha kızartın, ardından üzerine biraz yağ sürün.

4. Tabana pizza sosunu sürün ve üzerine doğranmış sebzeleri, rendelenmiş peyniri, kekik ve pul biberi ekleyin.

5. Tavaya biraz yağ dökün. Pizzayı tawanın üzerine yerleştirin ve üzerini kapatın. Peynir eriyene kadar pişirin.

6. Sıcak servis yapın.

4. Hurma tatlısı

İçindekiler

Çekirdeksiz Hurmalar – 200gm

Sıvı yağ – 1 yemek kaşığı

Kıyılmış badem - 1 yemek kaşığı

Kıyılmış kaju fıstığı – 1 yemek kaşığı

Kıyılmış ceviz – 1 yemek kaşığı

Ayçiçeği tohumları – 1 yemek kaşığı

Kabak çekirdeği – 1 yemek kaşığı

Kavun Tohumları -1 yemek kaşığı

Karpuz çekirdeği – 1 yemek kaşığı

Haşhaş tohumu - 1 yemek kaşığı

Susam tohumları beyaz ve siyah – 1 yemek kaşığı

Hazırlanışı

1. Tüm tohumları ve kuru meyveleri bir tavada 1 yemek kaşığı yağ kullanarak kısık ateşte kavurun. Bir kenara bırakın.

2. Hurma ezmesi hazırlayın – Çekirdekleri çıkarılmış hurmaları ılık sütte bir saat bekletin ve blenderde karıştırıp pürüzsüz bir macun yapın.

3. Bu macunu kuru meyve tavasına ekleyin ve iyice karıştırın.

4. Karışımı soğuması için bir tabağa yayın. Karışım soğuduktan sonra kütük şeklini verin ve buzdolabında saklayın.

5. Dondurup soğuk olarak servis yapın.

5. Tatlı patates pirzolası

İçindekiler

Tatlı patates (haşlanmış) – 200 gr

Lotus tohumu/ tilki fındığı – 50 gr

Yer fıstığı (kavrulmuş ve ezilmiş) – 3 çay kaşığı

Yeşil biber (ince doğranmış) – 1

Zencefil (ince doğranmış) – ½ çay kaşığı

Nane yaprakları (ince doğranmış) -4

Kişniş yaprakları (ince doğranmış) -1 yemek kaşığı.

Limon suyu - 1 çay kaşığı

Kimyon tohumları – ½ çay kaşığı

Kişniş tozu - ½ çay kaşığı

Susam tohumları - 1 yemek kaşığı

Garam masala – ½ çay kaşığı

Tuz - tatmak

Hazırlanışı

1. Tilki Fındığını kısık ateşte kavurun. Öğütün ve toz haline getirin.

2. Tatlı patatesleri ezin, Tilki Fındığı tozunu, ezilmiş fıstıkları, kişniş yapraklarını, doğranmış biberleri, zencefili, limon suyunu ve tuzu ekleyin.

3. İyice karıştırın, küçük bir pirzola yapın ve susamla sarın. Yeterli miktarda yağ kullanarak tavada kızartın.

4. Nane ve kişniş turşusu ile sıcak servis yapın.