Çocukların seveceği 5 sağlıklı avokado tarifi

Avokado yemeklerinin çocuklarınız için harika olduğunu anlatmak için Beslenme Uzmanı Shruti Keluskar'ın 5 sağlıklı tarifini sizler için hazırladık.

AVOKADONUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Avokado, birçok besin açısından zengindir ve bu da onu sağlık dünyasında popüler kılar.

1. Avokado bağışıklığı geliştirmeye yardımcı olur

Bu süper gıda, magnezyum, C vitamini, E vitamini, folat ve daha fazlasıyla doludur. Keluskar, bağışıklığımızı geliştirmek için önemli olan besinleri sağladıklarını söylüyor.

2. Avokado, aşırı ekran süresinin neden olduğu hasarı azaltmaya yardımcı olur

Çoğu çocuk, göz sağlığını olumsuz yönde etkileyen televizyona, cep telefonuna veya diğer araçlara bağımlıdır. Avokadolar, aşırı ekran süresinin neden olduğu hasarı azaltmaya yardımcı oldukları fitokimyasallar olan lutein ve zeaksantinin iyi kaynaklarıdır.

3. Avokado sindirim sağlığının korunmasına yardımcı olur

Sindirim sistemi, iyi bakterilerin büyümesini desteklemek için yeterli miktarda lif gerektirir. Uzman, lif açısından zengin yiyecekler tüketmenin kabızlığı önlemeye ve sindirim sisteminizin sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Bağırsak sağlığınız için harikadır.

4. Avokado kemik kırılmasını önlemeye yardımcı olur

Kemik yoğunluğunu artırmaya ve kırılmayı önlemeye yardımcı olur. Maksimum fayda sağlamak için ıspanaklı, somonlu, ton balıklı veya yumurtalı avokado yiyin.

ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIKLI AVOKADO TARİFLERİ

Siz çocuklarınıza avokadonun faydalarını sıralasanız da yedirmeniz zor olacaktır. Ama avokadoyu çocuklar için ilginç şekillerde pişirebilirsiniz. İşte deneyebileceğiniz bazı seçenekler:



1. AVOKADO DOLGULU TACOLAR

İçindekiler

1 avokado

1 domates

½ soğan

½ salatalık

½ kase kişniş (doğranmış)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı buğday unu veya çok tahıllı un

tatmak için tuz

Hazırlanışı

Taco yapmak için hamuru suyla karıştırarak iyice yoğurun.

Hamuru 15 dakika dinlendirin.

Küçük hamur topları yapın ve roti yapmak için yuvarlayın.

Tavaya alıp iki tarafını da pişirin ve ikiye katlayın.

Her iki taraftan katladıktan sonra bir dakika tepside bekletin.

İç harcı için tüm malzemeleri karıştırıp tuzunu ekleyin ve tacoların içine doldurun ve servis edin.

2. Avokadolu nohut salatası

İçindekiler

2 avokado

1 kase nohut (haşlanmış)

¼ soğan

½ küp peynir

Kıyılmış kişniş

Zeytin yağı

1 çay kaşığı limon suyu

Tuz

Hazırlanışı

Avokadoları dilimleyin ve bir kaseye alın.

Haşlanmış nohutu, yemeklik doğranmış soğanı, peyniri ve kıyılmış kişnişi ekleyin.

Biraz zeytinyağı gezdirin ve limon suyunu malzemelerin üzerine dökün.

Her şeyi birlikte karıştırın ve ardından servis yapın.

3. Avokadolu makarna

İçindekiler

50 gram makarna

2 küçük avokado

½ fincan fesleğen

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı limon suyu

Tuz

½ su bardağı makarna suyu

Hazırlanışı

Bir tencereye su, tuz ve birkaç damla zeytinyağı ekleyip kaynamaya bırakın.

Üzerine çiğ makarnayı ekleyin ve 5 dakika ya da yüzde 80 pişene kadar pişirin.

Makarnayı süzün ve suyu sonrası için bir kenarda bekletin.

Tüm malzemeleri (makarna suyu dahil) pürüzsüz ve kremsi bir hal alana kadar karıştırarak sosu yapın.

Sosu makarnanın olduğu tavaya ekleyin ve karıştırın.

Taze fesleğeni ekleyip servis yapın.

4. Avokadolu humus

İçindekiler

1 su bardağı nohut

1 avokado

Zeytin yağıTuz

Zerdeçal

Biber

1 yemek kaşığı susam

2 ila 3 ceviz

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir kavanoza koyun ve kremsi bir doku oluşana kadar karıştırın. Ekmekle servis edebilirsiniz.

5. Avokado ezmesi

İçindekiler

2 olgun avokado

1 küçük bardak limon suyu

2 çay kaşığı şeker şurubu

Tuz

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırın ve az su ve şeker şurubu ile istenilen kıvam ve tadı elde edin.