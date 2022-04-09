Ana vatanı Orta Meksika olan ve timsah armudu olarak da bilinen avokado tropikal meyvelerden bir tanesi. İçerdiği faydalı bileşenlerle hem sağlık hem de güzelliğin vazgeçilmezlerinden. Peki avokadonun faydaları neler, neye iyi gelir? Zayıflamada etkisi var mı? Kimler tüketmemeli? Diyetisyen Yasin Ayyıldız avokadoyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Avokado nedir?

Zengin içeriğiyle ismi duyulan avokado tarihte birçok farklı isimle anılan tropikal bir meyvedir. En büyük avokado üreticisi Meksika’dır. Günümüzde birçok ülkede üretimi yapılmaktadır. Meyve olarak tüketilmesinin yanında tıbbi amaçlar içinde yetiştirilmektedir.

Avokado besin değerleri

100 gram avokado 167 kaloridir. İçerisinde 1,96 gram protein,15.4 gram yağ,8,64 gram karbonhidrat ve 6,8 gram lif içermektedir. İçeriğinde yüksek miktarda yağ ve %2 protein içeren nadir meyvelerden biridir. İçerdiği yağ asit profili zeytinyağıyla büyük bir benzerlik göstermektedir. İçeriğinde başta tekli doymamış yağ asitleri olmak üzere çoklu doymamış yağ asitleri ve doymuş yağ asitlerini de içermektedir. Zengin yağ içeriğinin yanı sıra vitamin, mineral, karatonenoidler ve diğer fitokimyasallar yönünden zengin olması avokadonun diğer meyvelerden daha çok dikkat çekmesini sağlamaktadır. Avokado riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, magnezyum ve potasyumun yanı sıra C,E ve B6 vitaminlerinden zengindir.

Avokadonun faydaları neler?

Yapısında bulunan biyoaktif bileşikler; Antimikrobiyal, Antihipertansif, Antiinflamatuvar, Antidiyabet gibi yararlı etkilerinin olduğu kolesterolü düşürmede ve kardiyovasküler rahatsızlıkları önlemede yardımcı olduğu görülmüştür.

Fitosterollerin bilinen en zengin meyve kaynağıdır. Fitosterollerden zengin beslenme yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı olmaktadır.

İçerdiği karotenoidler cilt hasarıyla mücadele etmektedir. Karotenoid içeren diğer meyvelerin yağ içeriği düşük olmasından kaynaklı emlimi 2-6 kat daha fazla olmaktadır.

İçerdiği bir başka bileşen olan glutatyon önemli bir antioksidandır ve karaciğerin korunmasında önemli rol oynamaktadır.

Healthline'da yer alan bilgilere göre;

Avokado gibi besin açısından yoğun gıdaları düzenli olarak tüketmek kalp hastalığına karşı korunmaya yardımcı olabilir. Çalışma bulguları, avokado açısından zengin bir diyetin, kalp hastalığının başlamasını önlemeye yardımcı olabilecek kalp hastalığı risk faktörlerini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Avokado yemek ayrıca hamilelik ve emzirme döneminde C vitamini, potasyum ve B6 gibi daha fazla miktarda ihtiyaç duyulan besinler için önerilen alım seviyelerine ulaşmanıza yardımcı olabilir . Ek olarak, avokadonun yüksek lif içeriği hamilelikte son derece yaygın olan kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Avokado, sağlıklı bir sindirim sistemi için gerekli olan lif bakımından zengindir. Bazı kanıtlar, avokado tüketmenin bakteri çeşitliliğini artırarak ve fekal safra asidi konsantrasyonunu azaltarak bağırsak sağlığına fayda sağlayabileceğini düşündürmektedir.

Avokado ayrıca C, B6 ve E vitamini de dahil olmak üzere bağışıklık sisteminin sağlığı için gerekli olan besinleri sağlar. Bir avokadonun yarısı, iltihabı bastırmaya ve oksidatif hasara karşı korumaya yardımcı olan bir besin olan B6 için günlük ihtiyacınızın %30'unu karşılar. Yetersiz B6 alımı, bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir ve hastalığa yatkınlığı artırabilir.

Avokadonun günlük tüketimi nasıl olmalı?

Günde yarım avokado tüketimi tekli doymamış yağ asidi posa,potasyum ve B vitaminleri,lutein,polifenol gibi fitokimyasal alımını önemli katkı sağlamaktadır. Günde 1-2 adet tüketimi vücutta herhangi bir toksik etki yaratmamaktadır.

Avokadoyu hamileler tüketebilir mi?

Hamilelik dönemlerinde folik asit ihtiyacı artmaktadır. Yetersiz folik asit alımı yeni doğan bebekte nöral tüp defekti hastalığı olan spina bifida gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Avokado zengin folat içeriği nedeniyle hamilelik ve emziklilik dönemlerinde tüketilmelidir.

Avokado zayıflamaya yardım eder mi?

Avokado kolay sindirilebilir olması ve posa içeriğinin yüksek olması, kan şekerini dengelemesi yönünden kilo yönetiminde oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Avokadonun zararları var mı?

Besini zehirden ayıran dozudur. Fazla tüketildiğinde kilo artışı, ishal, karın ağrıları gibi olumsuzluklar kendini gösterecektir.

Avokadoyu kimler tüketmemeli?

Avokado potasyumdan zengin bir meyvedir. Kan sulandırıcı kullanan bireyler tüketirken dikkat etmelidirler.