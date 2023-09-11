Çocuklarınıza doğru sofra adabını nasıl öğretebilirsiniz?

Bir çocuğa sofra adabını öğretirken, ebeveyn olarak en zorlu engellerden biri ne öğreteceğini ve bunu nasıl doğru şekilde öğreteceğini bilmektir. Çocuklarınıza nasıl öğrettiğinize bağlı olarak, doğru görgü kurallarını öğrenebilirler veya yemek masasında uygun şekilde davranamayabilirler.

Bu makale, çocuğunuza sofra adabını çok karmaşık hale getirmeden öğretmenin basit ama doğru tekniklerinden bahsediyor. Bu teknikleri takip ederek çocuğunuza öğretmeye çalıştığınız dersleri denemek zorunda kalmayacaksınız.

Sofra adabını öğretirken açık ve net olmak çok önemlidir. Ancak bazı disiplinlerden emin değilseniz bu makale size doğru prosedürleri öğretecektir. Her şeyden önce sofra adabını ve neden bu kadar önemli olduğunu öğrenelim.

SOFRA ADABI NEDİR?

Sofra adabı, yemek masası etrafında uygulanması gereken uygun prosedürlerdir. Bunlar evde ve dışarıda uygulayabileceğiniz bir nezaket, saygı ve disiplin biçimidir.

Sofra adabını uygularken birlikte yemek yediğiniz kişilere terbiyeli ve medeni olduğunuzu göstermiş olursunuz. Ayrıca, büyüdüğünüzde sofra adabını öğrenmek, gençken öğrenmekten daha karmaşıktır.

Çünkü yemek masasına dair her detayı düşünerek bilinçli bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Bunları çocukken öğrenirseniz yemek masasında pratik yapmak daha kolay olacaktır.

SOFRA ADABI NEDEN ÖNEMLİ?

Sofra adabları önemlidir çünkü nezaket, saygı ve disiplini öğretir, aynı zamanda iyi huylu olduğunuzu ve ileriki yaşlarda yemek masasında nasıl hareket edeceğinizi bildiğinizi gösterir.

İnsanlar hâlâ, özellikle yeni akrabalarla tanışma veya iş toplantıları gibi resmi ortamlarda, yemek masasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini ne kadar iyi bildiklerine göre değerlendiriliyor. Her ne kadar bu uygulama günümüzde her zaman geçerli olmasa da, görgü kuralları yemek masasında disiplinin ve saygının oluşmasına yardımcı olur.

Yemek masası yemekten çok daha fazlasını içerir. Önemli aile kararları ve konuşmalar sıklıkla bu masa etrafında gerçekleşir.

Çocuğunuza görgü kurallarını öğretmek için takip edebileceğiniz teknikler

Bu sofra adablarından bazılarının Batı kültüründe derin bir geçmişi vardır. Çocuğunuza küçükken masada doğru formları nasıl uygulayacağını öğretin. Bu onların saygılı ve iyi karakterli büyümelerine yardımcı olacaktır.

ÇOCUKLARA SOFRA ADABI ÖĞRETMEK İÇİN BAZI TEKNİKLER

Elleri ve yüzü yıkamak

Çocuklar akşam yemeğinden önce bulaşıklarını yıkamayı öğrenmelidir. Bu sadece onlara saygı göstermek ve akşam yemeğinde şık görünmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda iyi bir hijyen alışkanlığıdır.

Çoğu insan yemekten önce ellerini yıkamayı unutur. Bu sadece görgü eksikliğini göstermekle kalmaz, aynı zamanda yemelerine veya ellerinden ağızlarına virüs ve mikrop yaymalarına da neden olabilir.

Herkese servis yapılıncaya kadar bekleyin

Yemeğiniz önce gelse bile, bu devam edip yemeniz gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine, uygun görgü kurallarını göstermek, herkesin yemeğini yemesini beklemeyi gerektirir.

Eğer önce yersen masadaki diğer insanlara saygısızlık etmiş olursun. İleride yemek yemek, onların zamanlarına değer vermediğinizi ve henüz yiyeceklerinin olmamasını umursamadığınızı söylemek gibidir. Erkeklerin de kızların masaya oturması için sandalyeleri çekmesi gerekir. Akşam yemeği birlikte keyifle yenilmek üzere hazırlanır.

Ağzınız kapalı çiğneyin

Yemeğinizi çiğnerken ağzınızı açmamalısınız. Ne yazık ki çocuklar ağızları açıkken veya konuşurken çiğneme eğilimindedirler ve bir ebeveyn olarak onlara ağızlarını kapatmalarını ve nazikçe çiğnemelerini hatırlatmak sizin görevinizdir.

Ağzı açık çiğnemek hemen hemen tüm kültürlerde kaba kabul edilir, bazılarında ise son derece kaba kabul edilir. Ağzı kapalı çiğnemek en temel sofra adablarından biridir.

Ağzınızı doldurmaktan kaçının

Çatalınıza çok fazla yiyecek koymayın veya çiğneyebileceğinizden fazlasını ağzınıza doldurmayın. Bu hem yemek yemenizi zorlaştırır hem de yanaklarınızın yemekle dolu olmasıyla kaba bir görünüm ortaya çıkarır.

Doğru sofra görgü kuralları, doğru hızda yemek yemeyi içerir. Ayrıca yemeğinizin tamamını bir anda ağzınıza tıkmayın. Bununla birlikte, ağzınızı daha fazla yiyecekle doldurmanızı gerektirecek bir dilim pizza veya burger yemek gibi büyük lokmalar için bazı istisnalar vardır.

Lütfen ve teşekkür ederim deyin

Yemek masasında bir şey istediğinizde “lütfen” ya da “teşekkür ederim” demeyi unutmayın. Ev sahibine teşekkür etmenin yanı sıra, yemeği pişiren kişiye de her zaman teşekkür edin. Ayrıca daha fazla yiyecek veya içecek isterken nazik olun.

Daha kibar olmak adına aşçıya iltifat edin ve yemeğin hangi bölümünü sevdiğinizi paylaşın.

Peçete ve mutfak aletlerini doğru kullanın

Nadir durumlarda, örneğin bir fast food restoranında elle yemek yemenizde bir sakınca yoktur. Bununla birlikte, daha tipik akşam yemekleri, doğru mutfak eşyalarının ve bardakların kullanılmasını ve peçetelerin yakalara değil kucaklara yerleştirilmesini gerektirir. Hangi yiyecek ve içecekle hangi bardak, çatal, bıçak ve kaşığın kullanılacağını bilmek çok önemlidir. Bu aynı zamanda yemek çubukları için de geçerlidir!