Kaan Urgancıoğlu'nun oğlu Ardıç büyüdü! Son halini paylaştı
Son olarak "Yargı" dizisinde başrol oynayan ve şimdilerde ‘Antalya Gambit’ adlı mini dizide boy gösteren Kaan Urgancıoğlu‘nun oğlu Ardıç büyüdü. Ünlü oyuncu Puglia tatilinden pozlarını paylaştı. Ardıç‘ın büyümüş sevimli halleri beğeni topladı.
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Uzun süredir birlikte olan oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer, 2023 yılının Haziran ayında sürpriz bir nikahla hayatlarını birleştirdi.
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Nikah sonrası bebek bekledikleri öğrenilen çift, 8 Aralık'ta oğulları Ardıç'ı kucaklayarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz aylarda Ardıç 1 yaşına girdi.
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Son olarak "Yargı" dizisinde rol alan ve şimdilerde "Antalya Gambit" adlı mini dizide izleyiciyle buluşan Kaan Urgancıoğlu, hem kariyerinde hem de özel hayatında mutlu bir dönem geçiriyor.
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Çift ailecek tatile çıktı. Güney İtalya'da Adriyatik kıyısında yer alan Puglia bölgesini tercih eden Urgancıoğlu, sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaştı.