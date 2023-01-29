Devin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DEVİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Devin

Devin Cinsiyet: Kız/Erkek

Kız/Erkek Köken: Türkçe

DEVİN İSMİNİN ANLAMI

Devin ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir isimdir. Hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına verilebilen bir isimdir. Devin isminin 2 ayrı anlamı şöyledir:

Hareket, kımıldanış. Çaba, gayret.



Devin ismine yurtdışında da rastlamak mümkün. Çünkü Devin ismi aynı zamanda İrlanda kökenli olup "şair" anlamına gelen hem erkek hem de kız ismidir. Wikipedia'da ise "Devin , birçok kökene sahip, unisex olarak kullanılan İngilizce bir addır" bilgisi de paylaşılıyor.

DEVİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Değişimi, yeni deneyimleri, yeni insanlarla tanışmayı, macerayı ve seyahat etmeyi seviyorsunuz. Egzotik, uzak yerleri seviyorsunuz. Keskin bir zihniniz ve kelimelerle doğal bir yeteneğiniz var. Doğuştan bir iletişimcisiniz, sizi ilgilendiren her alanda net, akıcı ve yaratıcısınız. İnsancılsınız. Amacı daha iyi bir dünya yaratmak olan bir davaya veya harekete ilgi duyuyorsunuz. Son derece idealistsiniz, bazen insanlar veya yöntemler konusunda saf olma noktasına kadar. Büyük bir şefkatiniz var ve daha insancıl bir toplum yaratmanın peşindesiniz. Fiziksel olarak acı çeken veya adaletsizliğin elinde olanlara üzülüyorsunuz. Sen yanlışların en doğrususun. En içten niyetiniz dünyayı iyiye dönüştürmektir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Devin ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Berfin, Selin, Pelin, Yasmin, Yasemin, Ceylin, Derin, Devrim, Gülçin, Ecrin, Aylin, Tülin, Havin, Nesrin, Nevin, Esin, Elçin, Şermin, Zerrin, Helin, Ayşin, Burçin, Berrin. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri), (D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: Mükemmel muhakeme yetenekleri vardır. Bu insanlar çabaları karşılığında hak ettikleri ödülleri alırlar.

E: E harfi, büyüleyici olma ve başkalarının hayatlarına neşe getiren biri olarak değerlendirilir.

V: Duygusaldan ziyade ağırlıklı olarak rasyonel bir duruş sergilemeye eğilimlidir.

İ: İ'nin içinde geçmişle barışma özlemi vardır. Geçmişin hayatı mahvetmesine izin vermez.

N: N harfi numeroljide 5 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. Son derece iyi huylu olan bu kişiler karşısındaki bazı kötülükleri fark etmeyebilirler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Devin İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★

DEVİN İSMİ VE AŞK HAYATI

Muhtemelen ilkelerini her şeyi üstünde tutan kişiler olacaktır. İlişkileri konusunda ciddidirler ve onlar için bağlılık, sadakat, istikrar ve güven önemlidir.

DEVİN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Altın rengi

Şanslı Numaraları: 1, 9, 19, 21 ve 33.

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Ağustos

Şanslı Taşı: İskenderit