Dilan İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DİLAN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Dilan

Dilan Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça



DİLAN İSMİNİN ANLAMI

Dilan ismi uzun yıllardır Türkiye'de kullanılan isimler arasındadır. Dilan ismi Türk Dil Kurumu Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Farsça kökenli bir kadın ismidir. TDK'ye göre Dilân isminin anlamı ise şöyledir: Gönüller, yürekler.

Dilan ismine benzeyen Farsça kökenli bir diğer kadın ismi de Dila'dır. Dila isminin anlamı ise şöyledir: Ey Gönül.



Dilan ismine benzeyen Farsça kökenli bir diğer kadın ismi de Dilara'dır. Dilara isminin anlamı da şöyledir: Gönül alan, gönül okşayan, gönlü dinlendiren.

Bazı kaynaklara isim Kürtçe “düğün” anlamıyla türemiştir.



DİLAN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Neşeli, konuşkan kişilerdir. Kendilerini ifade etmek için çok fazla şey yapmaya çalışırlar. Yaratıcı kişilerdir. İyimser yönleri vardır, hayata pozitif bakmaya çalışırlar. Çok yönlü, vicdanlı ve felsefi olabilirler. Bazen hırslı ve gayretli bir yapıları vardır. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DİLAN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Dilan Çiçek Deniz, Dilan Çıtak

Dilan ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Dila, Dilara, Diba, Derya, Candan, Ceylan, Ferhan, Seyhan, Beyhan, Reyhan, Çolpan, Handan, Leman, Müjgan, Şükran. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: D harfi mükemmel muhakeme ve başarıyı temsil eder, bu insanlar tüm seçimlerini çok dikkatli bir şekilde tartarlar.

İ: Zeka ve yaratıcılıkla ilgilidir, kişinin zihni aracılığıyla varlığını geliştirmesidir.

L: Kişi nazik ve empatiktir. Büyük ihtimalle çoğu durumda rasyonel olmaktan çok duygusal bir duruş sergilemektedir.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

N: İsminin sonunda 'N'harfi olan kişiler rahatına oldukça düşkündür. Evde konforlu olmayı severler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Dilan İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★

DİLAN VE AŞK HAYATI

4 numaralı partnerler, ilişkilerde romantiktirler. Karşısında da bu romantizme ayak uyduracak birini ararlar. Romantizm dışında da kendi düşünce tarzına mutlaka uyan ve aynı düşünceleri paylaşan bir sevgili isterler.

DİLAN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 34, 9, 12, 25 ve 37.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Ağustos

Şanslı Taşı: Yakut