Doğa İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

DOĞA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Doğa

Doğa Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Doğa ismi Türkçe Kişi Adları sözlüğüne göre hem erkek hem kadın ismi olarak şu 3 anlamı taşır: 1-Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü. 2. Deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünya. 3. Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü.



DOĞA İSMİNİN ANLAMI

Doğa kelimesi kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür anlamına gelir. İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat anlamında da kullanılır. Ayrıca mecaz anlamda bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy olarak da kullanılır.

Türkçe kökenli bir isim olup var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümünü ifade eder. Deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünyayı tanımlar. Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü anlamına da gelir. Hem kadın hem de erkek ismi olarak tercih edilmektedir. (Nehir isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

DOĞA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Doğa adı tanınmayı, disiplini ve saygınlığı çağrıştırır. Zeki, çalışkan, başarı odaklı, yaratıcı, cazibeli, hoşgörülü, arkadaş canlısı, duygusal, insancıl paylaşımcı ve yardımseverdir. Doğa ismi, başkalarına yardım etme sevgisini yansıtır. Samimi, içten, neşeli ve esprili tavırlarıyla girdikleri ortama pozitif enerji yansıtırlar. İşbirlikçi, paylaşımcı ve yardımseverliğiyle iş ve sosyal çevrelerinde sevilen ve aranılan kişiler olurlar. Eğlenceyi ve seyahati seven maceracı bir kişiliğe sahiptir. Sevdiklerine aşırı bağlı olurlar ve korumacı bir tavır sergilerler. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

DOĞA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Doğa Rutkay

Doğa ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Damla, Doğru, Doruk, Duru, Çağa, Ağa, Akboğa, Çoğa, Erboğa, Esenboğa, Kürboğa, Okboğa, Özboğa, Özdoğa, Taşboğa, Toyboğa, Tunçboğa (Daha fazla benzer isim için tıklayın: D harfi ile başlayan kız bebek isimleri) , (D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA DOĞA İSMİ GEÇİYOR MU?

Doğa, Türkçe kökenli bir isim olup Kuran’da geçmemektedir. İçerdiği güzel anlam sayesinde hem kız hem de erkek çocuklarda yaygın olarak tercih edilen isimler arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

D: Bu harfle başlayan isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

O: İsmin ilk hecesinde yer alan “O”, kişiye nadiren bulunan bir sadakat ve çalışma azmi katar.

Ğ: Bu harfe sahip olan kişiler, empati duyguları çok güçlü olan kişilerdir. Akıllarından ziyade kalplerini dinlemeyi tercih ederler.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Doğa İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Mimar, Antropolog, Tasarımcı veya benzerleri...

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi D ile başlayan kişiler, her şeyin kaynağına inmeye meyilli, planlı, programlı hareket eden kişilerdir. İsminin son harfi A olan kişiler, kolay kolay pes etmeyen, sıra dışı fikirleriyle özgün ve lider ruhlu kişilerdir.

DOĞA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Doğa ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilincin açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 3, 14, 27 ve 33'tür.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.