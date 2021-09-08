Nehir İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

NEHİR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Nehir

Nehir Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Güncel Türkçe sözlükte Nehir'in anlamı şu şekilde yer alır: Arapça nehr, Irmak... Kişi Adları Sözlüğü'nde ise iki anlamı şu şekilde yer almaktadır: 1. Akarsu, ırmak. 2. Çok, bol, fazla.

NEHİR İSMİNİN ANLAMI

Nehir ismi akarsu ve ırmak anlamına gelir. Ayrıca çok, bol, fazla anlamında da kullanılır. Nehir ismi “River” olarak İngilizce'de de kız ismi olarak kullanılır. İtalyanca'da “Fiume”, İspanyolcada “Río”, Almanca'da “Fluss”, Arapçada “Nahr” olarak çoğunlukla kız çocuklarına verilen isimdir.

NEHİR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Nehir ismi dürüstlüğü, çok yönlülüğü ve proaktifliği çağrıştırır. Başarı odaklı, yaratıcı, nüfuzlu, hoşgörülü, arkadaş canlısı, manevi, yaratıcı, dışavurumcu, insancıl ve yardımseverdir. Nehir ismindekileri doğuştan lider, olgun ve istikrarlıdırlar. Tüm işlerini sistematik ve düzenli bir şekilde çok rahat bir şekilde tamamlamayı sever.

NEHİR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Nehir Erdoğan

Nehir ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Nehire, Mehir, Nemir, Nevir, Özenir, Şiir, Cevahir, Güzir, İksir, Kebir, Lezir, Safir, Nehar, Nebahat, Nedime. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: N harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA NEHİR İSMİ GEÇİYOR MU?

Nehir ismi Kuran’da geçmez. Ancak “Nehir” isminin Arapça karşılığı olan “Nahr”, Müslümanlar arasında kullanılan üniseks bir isimdir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

N: “N” harfiyle başlayan isme sahip olanların en büyük dileği yeni deneyimler yaşamaktır. Bu sayede birçok konuda öncü adımlar atma şansını yakalarlar.

E: Sonsuzluk ve canlılığı simgeleyen “E” harfine sahip kişiler, hayatı kendi kurallarıyla ve zamanı düşünmeden yaşarlar.

H: Bu harf gerçekçiliği tasvir eder, duygusal tepkilerin aksine genellikle rasyonel tepkiler verildiğine işaret eder. Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

İ: İsmin içinde bulunan “İ” harfi kişiyi şefkat ve hoşgörü duygularına yönlendirir. Ayrıca kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

R: Nehir ismin son harfi olan 'R' harfi, kişinin sevdiği şeyi yaptığında motivasyonun doruğa yükseldiğine işaret eder. Ayrıca kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır

İSİM NUMEROLOJİSİ

Nehir İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

İnsan Kaynakları, Yatırımcılık, Halkla İlişkiler veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

9 sayısının enerjisi merhamet ve vicdan enerjisidir. Bu sayıya sahip olan kişilerin öncelikleri tüm insanlığın bir arada birbirleriyle saygı içerisinde yaşamasıdır. Doğaya, insana ve farklı görüşlere sonsuz saygısı olan 9 enerjisine sahip olan kişiler dünyaya, inandıkları değerleri başkalarına öğretmek için gelmişlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 9 sayısı, iflah olmayan romantiklerin sayısıdır. Bu sayının enerjisine sahip olan kişilerin partnerlerinden beklentileri yıllar geçse dahi kendilerini şaşırtmalarıdır. İncelik, romantiklik, espri kabiliyeti ve sanatçılık bu sayıya sahip olan kişileri en çok etkileyen özelliklerdir

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “N” ile başlayan kişiler, ilişkilerinde açıklık ve şeffaflığa dikkat eden, başkalarının onlar hakkındaki düşüncelerini önemseyen kişiler olacaklardır. İsimleri “R” harfi ile bitenler, övülmeyi ve takdir edilmeyi çok severler. Bu sebeple yakın çevrelerine kendilerini eleştirecek ya da öğüt verecek insanları almak yerine onların övülme ihtiyaçlarını karşılayan kişileri seçeceklerdir.

NEHİR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Altın sarısı

Altın sarısı renkle ilişkili olan Mustafa ismindeki insanlar, yaşamdaki güzelliklerin ve refahın kendilerini bulmasını beklemek yerine mutluluklarını ve refahlarını kendileri oluştururlar. Altın sarısı bilincin, bilinç açıklığının ve tepe (taç) çakranın renklerinden biridir. Sahip olduğu kişiye refah ve mutluluk getirir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 4, 14, 23 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Sanatsal ve yaratıcı yetenekleri sergilemek için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Şubat

Şubat ayı, niyetin gücünü ve tefekkürü sembolize eder. Bu ay umutsuzluğa kapılmamanın ve aksiliklere göğüs germenin önemini simgeler. Şubat ayı enerjisi gereği sağlıklı beslenme, kişisel gelişim ve iyileşme süreçleri için en uygun aydır.