Ece İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ECE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ece

Ece Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: Ece kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre 2 anlamı vardır: 1. Kraliçe, 2. Güzel kadın... Kişi Adları Sözlüğü'ne göre ise Ece ismi erkek ve kadınlarda farklı anlamlara gelir. Erkekler için Ece isminin 3 anlamı şöyledir: 1. Başkan, ulu, ileri gelen. 2. Ak sakallı ihtiyar. 3. Arkadaş, dost. Kız bebekler içinse Ece isminin 4 farklı anlamı şöyledir: 1. Kraliçe. 2. Güzel kadın. 3. Büyük kardeş. 4. Ana.

ECE İSMİNİN ANLAMI

Türkçe kökenli bu isim hem kadın hem de erkek ismi olarak kullanılır ve farklı anlamlara sahiptir. Erkek ismi olarak başkan, ulu, ileri gelen, ak sakallı ihtiyar, arkadaş ve dost canlısı anlamına gelir. Kadın ismi olarak ise kraliçe, güzel kadın, büyük kardeş ve ana anlamlarını içerir. (Melisa isminin anlamı da ilginizi çekebilir)

ECE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ece ismi neşeyi, samimiyeti ve açık sözlülüğü simgeler. Analitik zekaya sahip, anlayışlı, bilgili, çalışkan, bağımsız, korkusuz, araştırmacı, realist ve pratiktir. Ece ismi, etrafındaki her şeyde gerçeği arama arzusunu ve dürtüsünü yansıtır. Ön sezgileri ve analitik yeteneği yüksektir. Bu özelliği sayesinde aldığı kararlarda çok az yanılgıya düşer. Çalışkan, yardımsever, işbirlikçi ve girişimci özelliklere sahiptir. Sosyal çevresi tarafından sevilen ve fikirlerine saygı duyulan bir kişiliğe işaret eder. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ECE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ece Uslu, Ece Erken, Ece Yörenç, Ece Temelkuran, Ece Ayhan

Ece ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ecem, Ecrin, Ecenur, Birce, Erce, Hatice, Yüce (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ECE İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Ece, Kur-an'ı Kerim’de geçmez. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde özellikle kız çocuklar için Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan isimler arasındadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, kişinin yardımsever ve pratik biri olduğuna işaret eder. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

C: İsmin içinde yer alan “C” harfi, kişiye içgüdüsel ve dinamik bir kişilik özelliği verir. Bu harfe sahip insanlar başkalarının duygularını anlatmalarına gerek kalmadan kolaylıkla anlayabilen kişilerdir.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin, analiz yeteneğinin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ece İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Antropolog, Reklamcılık, Sosyal Sorumluluk İşleri, Yardım Kuruluşları veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

4 sayısının enerjisi sabır, sadakat, düzen ve planı temsil eder. Bu enerjiye sahip insanlar için saygınlık en öncelikli duygudur. Yaptıkları işlerle iftihar etmeyi ve ödüllendirilmeyi isterler. 4 sayısı enerjisi, güvenilirliği ve sağlamlığı sembolize eder. Her şeyi yoluna koymak ve gerekirse inandıkları bir amaç uğruna kendilerini feda etmek 4 enerjisi için kaçınılmazdır.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 4 sayısı, sadakati her şeyden daha öncellikli hale getirir. Bu isme sahip kişiler partnerinden de aynı saygı ve güveni vermesini bekleyen kişilerdir. Kıskanç değildir, kendine güveni ve doğal bir çekiciliği vardır. Sakin bir mizaca ve sürece sebat etme eğilimine sahiptirler. Sevdikleri kişiye aşırı değer verir, verdikleri yansıtmaktan ve hissettirmekten çekinmezler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler kendilerini özgürce ifade ederler, yeni bir işe başlarken coşkulu ve iyimser olurlar. Son harfi “E” olan kişiler, karizmatik, özgün ve hoş kişilerdir. Bir ortama girdiklerinde dikkat çekerler.

ECE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Yeşil

Yeşil rengi parasal şansı ve güveni sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip insanlar başkalarını önemseyen ve kalıcı arkadaşlar edinen kişilerdir. Hayatlarında herhangi bir sorun oluştuğunda yeşil rengi daha çok kullanarak daha kolay atlatabilirler.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 8, 20, 27 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Nisan

Nisan ayı doğurganlığı ve çekiliği temsi eder. Toplum dayatmalarından sıyrılma için harika bir aydır. Nisan ayının enerjisi anlamlı ilişkiler kurmak ve açık iletişime geçmek için en uygun enerjiyi verir.