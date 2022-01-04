Ebrar İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EBRAR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ebrar

Ebrar Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Arapça



EBRAR İSMİNİN ANLAMI

Ebrar isminin anlamı Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde ve Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almaz. Arapça bir kelime olan hem kadınlar hem de erkekler için tercih edilen isimler arasındadır. Ebrar isminin anlamları ise şöyledir:

Diyanet Vakfı EBRÂR kelimesi için 'Ber' maddesine atıf yapar ve Ber'in anlamını şöyle açıklar: “İtaatkâr, sadakatli, vefakâr ve iyilik sever olmak” anlamındaki birr kökünden sıfattır. Kelâm literatüründe daha çok “büyük günah işleyen” anlamındaki âsi ve fâcirin zıddı olarak kullanılır

kelimesi için 'Ber' maddesine atıf yapar ve Ber'in anlamını şöyle açıklar: “İtaatkâr, sadakatli, vefakâr ve iyilik sever olmak” anlamındaki birr kökünden sıfattır. Kelâm literatüründe daha çok “büyük günah işleyen” anlamındaki âsi ve fâcirin zıddı olarak kullanılır İnfitâr Suresi - 13-16 . Ayet Tefsiri'nde Diyanet 'erdemliler' kelimesi için ebrâr kelimesini referans olarak da verir.

Ebrar iyi huylu, doğru ve dürüst kimse demektir.

İyilik ve güzellikleri üzerinde taşıyan kimse anlamında da kullanılmaktadır.

EBRAR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Ebrar ismi dürüstlük, yiğitlik ve sadakatten ilham alır. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

EBRAR İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ebrar Karakurt

Ebrar ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Avşar, Bahar, Bergüzar, Gülizar, Didar, Pınar, Kibar, Nigar, Nevbahar, Ruhsar, Diyar, Gülnar, Çağlar, Rüzgar, Umar, Uygar (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri) , (E harfi ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA EBRAR İSMİ GEÇİYOR MU?

Ebrar ismi; iyi huylu, doğru ve dürüst kimse demektir. Bu ismin anlamı, bütün iyilik ve güzellikleri üzerinde taşıyan kimseleri ifade eder. Beş farklı anlam taşıyan Ebrar ismi, Kuran'ı Kerim'de geçmektedir. (Örneğin Mutaffifin Sûresi)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: E harfine sahip kişiler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlardır. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen “E” harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

B: İsmin ikinci harfinde “B” olan isimler, kolayca aşık olabilen ve başkalarının hayatlarına fazla müdahale edebilen kişilerdir.

R: Bu harfe sahip olan kişiler, yumuşak başlı ve güzel huyludur. Çok ince düşünceli olmaları sebebiyle zaman zaman duygusallıklarına yenik düşebilirler.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

R: İsmin sonunda yer alan “R” harfi kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ebrar İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Muhasebe, Maliye, Tıbbi Hizmetler, Lokomotif Sanayi veya benzerleri.

GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

HARFLERE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF YORUMLARI

Bir ismin başlangıç harfi bir görüşe göre birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi E ile başlayan kişiler, yaptıkları işlerde pozitif yaklaşım sergilerler. Her şeyin özünü araştırma eğilimde olurlar ve keşfetmek onlar için öncelikli duygudur. İsimleri R harfi ile bitenler takdir edilmeyi çok severler.

EBRAR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Ebrar ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi alternatif terapide kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 3, 11, 30 ve 36'dır.

Şanslı Günü:

Pazar

Pazar günü kişisel refah ve yaratıcılığın günüdür. Şansı günü Pazar olan kişiler, kendilerini ön plana çıkaracak ve refah seviyelerini yükseltecek işlere, Pazar günü odaklanabilirler.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.