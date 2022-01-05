Erva İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ERVA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Erva

Erva Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



ERVA İSMİNİN ANLAMI

Erva isim ve kelime olarak Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer almaz. Farklı kaynaklara göre Erva isminin anlamları şöyledir:

Erva Arapçada dişi dağ keçisi anlamına gelen Urviyye kelimesinin çoğul halidir.

Yumuşaklık, hafiflik, letafet, dolgunluk ve genç güzel görünüm anlamlarına gelir.

Bazı kaynaklara göre Erva genç olmayı ifade eder. Kızlar için güzel ve akıllı; erkekler için cesur ve yakışıklı anlamındadır.

Aynı zamanda Fince bir kelime ve kız ismi olup hasattan sonra çıkan saman anlamına gelmektedir.





ERVA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Erva ismi güven, bağışlayıcılık ve esnekliği çağrıştırır. Bireysellik, bağımsızlık, liderlik ve zekanın simgesidir. Hedefine odaklanan, azimli, bağımsızlığına düşkün, yaratıcı, öncü; aynı zamanda ilerici, iradeli, cesur, kendine güvenen ve asi bir kişiliğe sahiptir. Sosyal yaşantısına özen gösteren, manevi değerlerine sahip çıkan, çevresinde aranılan ve sevilen bir kişiliğe sahip olurlar. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

ERVA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Bu isme sahip herhangi bir ünlümüz bulunmamaktadır.

Erva ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Alara, Almira, Azra, Aysima, Serra, Büşra, Afra, Ebrar, Esra, Dilara, Havva, Hira, Kübra, Lara, Nevra, Nisa, Meyra, Rabia, Semra, Sahra, Selva, Sena, Yüsra, Zehra, Deva, Reva, Zümra, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ERVA İSMİ GEÇİYOR MU?

Erva ismi Kuran’da geçmemektedir. Ervâ, Hz. Muhammed'in halası (Ervâ bint Abdülmuttalib), halasının kızı ve aynı zamanda Hz. Osman'ın annesinin (Ervâ bint Küreyz) adıdır. İçerdiği güzel anlamıyla Müslümanlar arasında son dönemlerde yaygın olarak kullanılan kadın isimlerinden biridir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: “E” harfine sahip kişiler, yaşamlarında her konuyu inceleme ve öğrenme isteği içinde olan meraklı bir yapıya sahip insanlardır. Girdikleri her ortamda herkesle kolaylıkla kaynaşabilen e harfi, sıcakkanlı ve sosyaldir.

R: Bu harfe sahip olan kişiler, yumuşak başlı ve güzel huyludur. Çok ince düşünceli olmaları sebebiyle zaman zaman duygusallıklarına yenik düşebilirler.

V: Bu harfe sahip insanlar sezgileri çok kuvvetli kişilerdir. Spiritüel dünyadan gelen mesajları rahatlıkla alabilen, sadık ve hizmetkar kişilerdir.

A: İsmin son hecesinde yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Erva İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Ulaşım Sektörü, Doğa Bilimleri, Turizm Sektörü veya benzerleri.

İSİM ANALİZİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM ANALİZİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine bezeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler, yaptıkları işlerde pozitif yaklaşım sergilerler. Her şeyin özünü araştırma eğilimde olurlar ve keşfetmek onlar için öncelikli duygudur. İsmi “A” ile biten kişiler, kolay kolay pes etmeyen, farklı bir düşünme şekline sahip lider karakterde insanlardır.

ERVA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Erva ismindeki insanlar enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 4, 7, 11, 23 ve 31'dir.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiter’in şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Eylül

Eylül ayı, gerçekten önemsediğimiz şeyleri fark etmek için çok uygun bir aydır. Güven ve rahatlığı sembolize eder. İç dünyamız ve dış dünyamız arasındaki dengenin bulunması için en uygun aydır.