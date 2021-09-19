Elanur İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ELANUR İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Elanur

Elanur Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça

Farsça TDK'ye göre anlamı: Türk Dil Kurumu'nun kişi adları sözlüğüne göre Elânur'un anlamı 'Gözü sarıya çalan kestane rengi olan güzel'dir



ELANUR İSMİNİN ANLAMI

Elanur ismi birleşik kadın isimlerinden biridir. Farsça kökenli bir isim olan Ela, gözü sarıya çalan kestane rengi anlamına gelir. Nur ismi ise aydınlık, ışık, parıltı anlamındadır. Ayrıca ilahi bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık anlamına da gelir. Elanur ismi ise ela gözleriyle ışık saçan kişi anlamına gelmektedir. TDV Ansiklopedisine göre ise “aydınlık, ışık” anlamına gelen nûr kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde “insanların önünü aydınlatıp doğru ve gerçek olanı görmelerini, hak ile bâtılı, hayır ile şerri ayırt etmelerini sağlayan mânevî ve ilâhî ışık” mânasında kullanılmıştır.

ELANUR İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Elanur ismi iyimserlik, istikrar ve zarafete işaret eder. Mükemmel iş zekasıyla yetenekli bir yönetici olurlar. Mantıklı hedefler belirleyip ulaşmak için özverili bir şekilde mücadele ederler. Zeki, esprili ve çok yönlü bir kişiliğe sahip olurlar. Arkadaşlarını özenle seçer, özel hayatını çok zor paylaşırlar. Çok duygusaldırlar ve ilişkilerinden beklentileri fazla olur. Yardımsever, paylaşımcı, işbirlikçi ve teşvik edici birer iş arkadaşı olurlar. Saygın, asil ve adil kişilikleriyle sevilen ve aranılan kişilerdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Elanur ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Adanur, Edanur, Alanur, Aynur, Ayşenur, Nisanur, Yağmur, Sevnur, Zennur, Uğur, Umur (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA ELANUR İSMİ GEÇİYOR MU?

Elanur ismi birleşik kelimelerden oluşan bir isim olup direkt olarak Kuran’da geçmemektedir. Ancak içinde bulunan Nur ismi İslami açıdan önemli bir anlama sahip olup oluşturduğu bu güzel anlamı ile kız çocukları için yaygın olarak tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. (Zeynep ve Elif isimlerinin anlamı da ilginizi çekebilir)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harf değişen duygu durumlarını aşırı önemseme ve ne düşündüğünden ziyade nasıl hissettiğine odaklanmayı beraberinde getirir.

L: İsmin ikinci harfi olarak yer alan “L” harfi, numerolojik olarak 3 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler çok arkadaş canlısı, sosyal ve yetenekli kişiler olurlar.

A: Son harfi “A” olan kişiler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

N: İsmin içinde yer alan “N” harfi, yardımsever ve pratik kişilerdir. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

U: İsmin içinde yer alan “U” harfi, kişiye anlayış ve sabır getirir. Kendisini başkasının yerine koyabilme, empati yeteneğine sahiptirler.

R: İsmin sonunda yer alan “R” harfi kişiye duygularını rahatlıkla aktarabilme özelliği katar. Korkularını veya zayıflıklarını saklama gereği duymaz. Hassas ve duygusaldır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Elanur İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Gıda Mühendisliği, Moda Tasarımcısı, Metin Yazarlığı veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler, kendilerini ifade ederken özgür bir dil kullanırlar. Bir işe başlarken iyimser bir yaklaşım sergileyen kişilerdir. İsimleri “R” harfi ile bitenler, övülmeyi ve takdir edilmeyi çok severler. Bu sebeple yakın çevrelerine kendilerini eleştirecek ya da öğüt verecek insanları almak yerine onların övülme ihtiyaçlarını karşılayan kişileri seçeceklerdir.

ELANUR İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Elanur ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Yaşamdaki güzellikleri görmeyi sağlayan kalp çakrasının rengi olan pembe, alternatif terapilerde şifalandırma için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 3, 8, 15, 23 ve 34'tür.

Şanslı Günü:

Cumartesi

Satürn gezegeninin temsil ettiği gün olan cumartesi, kesinlik ve sebatın sembolüdür. Şanslı günü cumartesi olanlar, gelecek haftanın planlarını yapmalı ve işlerini tamamlamak için harekete geçmelidirler.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.