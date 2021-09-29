Emine İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EMİNE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Emine

Emine Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça

Arapça TDK'ye göre anlamı: Emine ismi TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'nde 3 anlamı ile şu şekilde yer alır: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Yüreğinde korku olmayan, korkusuz.



EMİNE İSMİNİN ANLAMI

Emine, Türkiye'de kadınlar için kullanılan Arapça kökenli bir isimdir. Üç büyük anlamı vardır: Güvenebileceğiniz ve inanabileceğiniz biri; iyi huylu ve zararsız olan ve korkusuz ve cesur olan. Bu isim aynı zamanda güzel anlamında da kullanılır.

EMİNE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Emine ismi saygıyı, keskinliği ve cömertliği çağrıştırır. Doğuştan liderlik özelliğine sahiptir. Bulunduğu ortamlarda her zaman güven duyulan ve fikri sorulan kişilerdir. İş ve özel hayatında oldukça hırslı, azimli, çalışkan ve işbirlikçidir. Aceleci ve sabırsız kişiliğiyle çevresindekilere karşı hükmedici davranışlar sergileyebilir. Çok önemli kararlarda çevresindeki insanların fikrini almaya özen gösterir. İdealist, ailesine ve arkadaşlarına düşkün, koruyucu ve yardımseverdir. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Emine ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Amine, Defne, Medine, Efsane, Meftune, Sakine, Nardene, Mine, Emel, Emin, Semine, Zemine (Daha fazla benzer isim için tıklayın: E harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

KURAN'DA EMİNE İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapçada Amine olarak geçen Emine ismi Kur'an-ı Kerimde geçmektedir. Aynı zamanda da Hz. Muhammed (s.a.v)'in annesinin adıdır. Müslümanlar arasında en fazla kullanılan kadın isimleri arasında yer alır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: İsmin içinde yer alan “E” harfi, kişinin yardımsever ve pratik biri olduğuna işaret eder. Bu kişiler hızlı öğrenen, dinamik ve eğlenceli insanlardır. Bilimsellik onlar için ön plandadır ve hayatın getirdiği yeniliklere karşı çok açıktırlar.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfinin enerjisi, kişiye davranışlarının sorumluluğunu alan, kendisine ziyadesiyle güvenen, söylemek istediğini direkt olarak söyleyen bir enerji katar.

N: Bu harfin içinde olduğu isimler, hayalci kişilerdir. Bu harfe sahip kişiler her şeyi ayrıntılarıyla analiz ederek planlar. Bu harf kişinin karar vermesinde zorluk yaşatabilir fakat aynı zamanda çok yönlü düşünme özelliğini de beraberinde getirir.

E: İsmin son hecesinde yer alan “E” harfi, sezgilerin ve maneviyatın kuvvetlenmesine yardımcı olur.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Emine İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

İDEAL MESLEKLERİ

Zooloji, Mimarlık, Mühendislik, Danışmanlık veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

1 sayısının enerjisi, kişiye liderlik özelliği katar. Yaptığı her işte başarılı olmayı ve ön plana çıkmayı arzulayan 1 enerjisi, yaptığı her işi adanmış bir ruhla ve en iyi şekilde yapmak isteyen kişilerden oluşur. Aynı zamanda 1 enerjisi kişiye özgünlük katar, böylelikle bulundukları yerde parlak ve yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan kişileri oluştururlar. 1 sayısının enerjisi, özgüven ve kararlılık getirir. Bu enerjiye sahip isimler, öz değer duyguları yüksek kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 1 sayısı çekici partnerleri beraberinde getirir. İlişkilerde ciddi ve kararlı kişiler olurlar. Aşkta 1 sayısı kendilerine benzeyen partnerler isteyen, bilgili ve olgun karakterleri bir araya getirir. 1 enerjisine sahip kişilerin partnerlerinden bekledikleri, hayatlarına denge ve huzuru getirmeleridir. Doğru kişiyi bulduklarında, hayatlarını değiştirir ve aile olmaya hazır olurlar.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler kendilerini özgürce ifade ederler, yeni bir işe başlarken coşkulu ve iyimser olurlar. Son harfi “E” olan kişiler, karizmatik, özgün ve hoş kişilerdir. Bir ortama girdiklerinde dikkat çekerler.

EMİNE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Kırmızı

Kırmızı renkle ilişkili olan Emine ismindeki insanlar duygularını rahatça ifade eden, enerji dolu bir yapıya sahip kişiliklerdir. Kırmızı renk, unutulmuş tutkulara yön gösterir ve kişisel motivasyonu artırır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 9, 14, 26 ve 40'tır.

Şanslı Günü:

Salı

Mars gezegeninin şanslı günü olan Salı, kişisel potansiyelin ve azmin sembolüdür. Hayattaki beklentilerimizi netleştirmek ve doğru karar verebilmek için en uygun günlerden biridir. Sanata, hobiye, sevdiklerine vakit ayırmak için ideal gündür.

Şanslı Ayı:

Şubat

Şubat ayı, niyetin gücünü ve tefekkürü sembolize eder. Bu ay umutsuzluğa kapılmamak ve aksiliklere göğüs germenin önemini simgeler. Şubat ayı enerjisi gereği sağlıklı beslenme ve gelişme, iyileşme süreçleri için en uygun aydır.