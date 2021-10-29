Emin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

EMİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Emin

Emin Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



EMİN İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir kelime olan Emin ismi Türkiye'de de uzun yıllardır kullanılır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne göre Emin isminin 4 farklı anlamı vardır:

Güvenli

Sakıncasız, emniyetli, tehlikesiz

Şüphesi olmayan

Osmanlı Devleti'nde bazı devlet görevlerindeki sorumlu kişi: Şehremini.



EMİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Emin ismi gerçekçiliği, sevgiyi ve idealizmi çağrıştırır. Otorite, kuvvet, cesaret, kendini beğenme, babalık, isteklilik, rahatlık, eğlence sevgisi, cömertlik, fedakârlık en yaygın özellikleridir. Kolay talepte bulunan biri olduğu için yöneticilik ve liderlik vasıfları yüksektir. Bu davranış biçimi daha çok organizasyon, genel toplumda ortaya çıkma isteği ve olayların içinde gözde kişi olma yönünde ortaya çıkmaktadır.

EMİN İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Mehmet Emin Yurdakul, Emin Boztepe, Emin Çölaşan, Emin Şaylan

Emin ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Afşin, Bahaddin, Bumin, Cantekin, Emir, Emirhan Engin, Ersin, Kartekin, Metin, Öztekin, Seçkin, Tekin, Yasin, Yetkin (E ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA EMİN İSMİ GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli bir isim olan Emin, Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında yer almaktadır. TDV Ansiklopedisinde EMÎN kelimesi için şu bilgiler yer alır: "İslâmiyet’ten önce Hz. Peygamber’e verilen sıfatlardan biri. Emîn sözlükte “kendisine güvenilen, hıyanet etmeyen, sözünde duran, vefalı; başkalarından korkmayan kimse” anlamına gelir"

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

E: Bu harfle başlayan isimler, çok yönlü düşünme yetenekleri sayesinde esnek bir zihne sahip ve hayallerinin peşinden giden karakterde kişiler olurlar.

M: Bu harf tüm harfler içerisinde hayatı en iyi çözümleyen harf özelliğini taşır. Yaşam anahtarına sahip olan harf “M” harfidir.

İ: İsmin içinde yer alan “İ” harfi kişiye dış görünüşüne oldukça önem veren, duygusallıktan uzak akılcı seçimler yapan bir kişilik kazandırır.

N: İsmin son harfinde bulunan “N” harfi, numerolojide 5 rakamıyla eşdeğer enerjiye sahiptir ve hayattan zevk alma, eğlenme, göz önünde olma ve özgürlüğü temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Emin İsminin Numerolojisi: 5

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Medya ve İletişim, Arkeolog, Tarih Bilimci veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

5 sayısının enerjisi, kişiye özgürlük ve bağımsızlık katar. 5 sayısının özelliklerini taşıyan Elif ismindeki kişiler düşüncelerini doğrudan ifade eden, yaşamdaki iyiliği ve eğlenceyi sahiplenen, hayattan zevk almayı öncelik edinmiş kişilerdir. Yaşamın getirdiği belirsizliklere karşı güçlü adaptasyon yetenekleri sayesinde sadece kendilerine değil, hayatlarında değişiklik yapmaları gereken arkadaşlarına da destek olan kişiler olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 5 sayısına sahip olan kişiler, ilişkilerinde hemen kolay kolay bağlanmayı tercih etmez. Kısıtlanmaktan ve duygularını ölçülü yaşamaktan nefret eder. Bu enerjiye sahip kişilerin partnerleri kesinlikle özgürlükçü yapıda olmalıdır. Birbirlerinin ruhunu anlayarak baskı olmadan yaşanacak aşk, 5 enerjisine sahip olanlar için, kalıcı aşk olacaktır

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “E” ile başlayan kişiler bağımsız ve özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. Geleceğe dair he zaman umudu olan insanlardır. İsmi “N” ile biten kişiler, doğal bir çekicilikleri olan, bundan yarar sağlamayı bilen, akıllı ve doğal insanlardır.

EMİN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Mavi

Mavi renkle ilişkili olan Emin ismindeki insanlar, inançlarına tutkuyla bağlı, dürüst ve içten kişiler olurlar. Mavi rengi stres olmadan yaşanan üretkenliği sembolize eder. Mavi renginin enerjisi boğaz çakrasının enerjisiyle aynıdır. Konuşma ve dürüst ifadenin rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 2, 4, 16, 27 ve 37'dir.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Aralık

Aralık ayı, tüm yıl boyunca neler olduğunu ve kendimiz için neler yaptığımızı düşünmemiz için mükemmel bir aydır. Aralık ayı, yaptıklarımızın iyi ya da kötü karşılığını aldığımız ve tamamlandığımız bir aydır.