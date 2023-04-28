Emzirme danışmanı tarafından çürütülen 10 emzirme efsanesi

Doğum sonrası yaşadığınız bedensel süreçler devam ederken, emzirmek bazen sıkıntı yaratabilir. Birincisi, bunu yapmak için etrafınızdan oldukça baskı var, bunu biliyoruz. Anne sütünün bebeğinizin büyümesi, gelişmesi, bağışıklık sistemi ve hastalıkları önlemesi için ne kadar önemli olduğuna dair bir yığın istatistikle desteklenen veriler mevcut.

İkincisi ise, fiziksel tükenme, duygusal mücadele ve bunu becerebilmenin yoğun stresi var. Bazı hastanelerde emzirme danışmanları bulunuyor fakat hepsinde değil. Eve geldikten sonra ise asıl problem başlıyor. Çünkü artık bebeğinizle baş başasınız...

İşte emzirme danışmanı ve uyku eğitmeni Doula Brandi Jordan tarafından çürütülen 10 emzirme efsanesi: