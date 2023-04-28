Emzirme danışmanı tarafından çürütülen 10 emzirme efsanesi
Doğumdan yeni çıktınız ve emzirmeye başladığınız andan itibaren etrafınızdakilerden bir sürü tavsiye gelmeye başladı. Hem de kimi doğru kimi yanlış... İşte emzirme danışmanı ve uyku eğitmeni Doula Brandi Jordan içinizi rahatlatacak bir şey yaptı ve 10 emzirme efsanesini sizin için sıraladı...
Doğum sonrası yaşadığınız bedensel süreçler devam ederken, emzirmek bazen sıkıntı yaratabilir. Birincisi, bunu yapmak için etrafınızdan oldukça baskı var, bunu biliyoruz. Anne sütünün bebeğinizin büyümesi, gelişmesi, bağışıklık sistemi ve hastalıkları önlemesi için ne kadar önemli olduğuna dair bir yığın istatistikle desteklenen veriler mevcut.
İkincisi ise, fiziksel tükenme, duygusal mücadele ve bunu becerebilmenin yoğun stresi var. Bazı hastanelerde emzirme danışmanları bulunuyor fakat hepsinde değil. Eve geldikten sonra ise asıl problem başlıyor. Çünkü artık bebeğinizle baş başasınız...
İşte emzirme danışmanı ve uyku eğitmeni Doula Brandi Jordan tarafından çürütülen 10 emzirme efsanesi:
EMZİRMEK ÇOK KOLAYDIR: ANNELER VE BEBEKLER DOĞAL OLARAK BUNU NASIL YAPACAKLARINI BİLİRLER
Emzirme danışmanı olarak her gün karşılaştığım en büyük efsanelerden biri, emzirmeyle ilgili birçok kişinin zihninde yer alan bu kolektif toplumsal tablodur. Birçok anne, hem bebekleri hem de kendileri için emzirmeyi öğrenmenin bir süreci olduğunu düşünüyor.
Emzirmenin bir doğallığı olsa da (hepimiz memeliyiz), çoğu kadının emzirme ritmini bulmak için desteğe ve eğitime ihtiyacı olduğunu ve bunun aslında bir norm olduğunu unutmamalıyız.
EMZİRME YETENEĞİ DOĞUMDAN HEMEN SONRA VEYA BİR İKİ GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞİR
Biz anne çocuk sağlığı dünyasında altın saat demeyi severiz. Doğumdan sonraki o ilk saat, bebek ve annenin ten tene temas etmesi emzirmeye başlamasıyla geçirilmelidir. Ancak, sezaryen doğum veya diğer komplikasyonlar gibi bazı doğum sonuçları, anne ile bebeğin ayrılmasını gerektirebilir ve bu da beslenmenin hemen gerçekleşmesini engelleyebilir.
EMZİRMEK HER ZAMAN ACI VERİCİDİR
Siz bebeğinizi beslemeye alışırken meme uçlarının biraz "sertleşmesi" gerekir. Öte yandan, ilk emzirmeden sonra ağrı hissetmek, özellikle ilk birkaç haftadan sonra ağrı ile eşanlamlı olmamalıdır. Emzirme danışmanı olarak, yapmaya çok zaman harcadığım şeylerden biri, annelere ağrıyı uzun süreli emzirmenin normal bir parçası olarak kabul etmemeleri gerektiğini öğretmektir.
Rahatsızlık yaşıyorlarsa, hem bebeğin hem de annenin, isterlerse emzirmeyi daha rahat ve uzun vadeli hale getirecek araçlarla donatılması için bu anneleri sürecin başlarında desteklemek istiyoruz.