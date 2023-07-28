Evde deneyebileceğiniz, diş çıkarmayı kolaylaştıran 8 yöntem

Diş çıkarma, her bebeğin geçmesi gereken gelişimsel bir dönüm noktasıdır. Tipik olarak, çocuğunuzun diş çıkardığına dair işaretler, diğer semptomların yanı sıra aşırı salya akması, hassas diş etleri, huysuzluk ve nesneleri çiğnemeyi içerir.

Çoğu ebeveyn diş çıkarmaya sıklıkla ishal ve ateşin eşlik ettiğini söylese de uzmanlar bunun doğru olmayabileceğini söylüyor. Ancak belirtileri ne olursa olsun diş çıkarma, hem bebekler hem de ebeveynler için zorlu ve rahatsız edici bir dönem olabilir. Neyse ki, evde yapabileceğiniz birçok doğal diş çıkarma yöntemi bebeğinizin rahatsızlığını azaltabilir.

DİŞ ÇIKARAN BEBEĞİ YATIŞTIRMAK İÇİN 8 DOĞAL DİŞ ÇIKARTMA YÖNTEMİ

1. Soğutulmuş oyuncaklar veya diş çıkarma halkaları

Diş çıkaran çocuğunuzu rahatlatmanın en popüler ve basit yollarından biri, soğutulmuş diş çıkarma halkaları veya oyuncaklar kullanmaktır. Soğuk hava, çocuğunuzun diş etlerini uyuşturarak diş etlerinin rahatlamasını sağlar.

Bu yöntemi kullanmak için temiz bir oyuncak veya diş çıkarma halkasını kısa bir süre buzdolabınıza koyun. Unutmayın, dondurucuya koymayın çünkü dondurulması değil, yalnızca soğutulması gerekir.

2. Soğuk bez

Bir başka kolay ve uygun maliyetli diş çıkarma yöntemi, soğutulmuş bir bez kullanmaktır. Bir bezi ıslatın, katlayın ve kısa bir süre buzdolabına koyun. Soğutulmuş oyuncak gibi, soğuk ve hafif basınç diş çıkarma ağrısını hafifletebilir.

3. Nazik parmak masajı

Bebeğinizin diş etlerine temiz parmaklarla masaj yapmak, diş çıkarma rahatsızlığını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ellerinizi iyice yıkayın, ardından dairesel hareketlerle nazikçe çocuğunuzun ağzına sürün.

Alternatif olarak, silikon parmak diş fırçası veya bebeğin diş etleri için tasarlanmış temiz, nemli bir gazlı bez kullanabilirsiniz. Diş eti masajına karşı her zaman nazik olun.

4. Diş çıkarma bisküvileri veya peksimetleri

Diş çıkarma bisküvileri veya peksimetler, halihazırda katı yiyeceklerle tanışmış (6 aydan büyük) bebekler için mükemmel seçeneklerdir. Güvenli, kolayca eriyen bileşenlerden yapılmıştır ve bebeğiniz onları kemirdiğinde, diş çıkarma rahatsızlığını hafifletebilecek hafif bir baskı sağlarlar.

Bununla birlikte, bebeğiniz aperatiflerinin tadını çıkarırken ve yaşına uygun diş çıkarma bisküvilerini seçerken onu gözetim altında tuttuğunuzdan emin olun.

5. Dondurulmuş meyve veya sebzeler

Diş çıkarma bisküvileri gibi, soğutulmuş meyve ve sebzeler de katı yiyecekler yemeye başlayan diş çıkaran bebekler için yatıştırıcı ve besleyici olabilir. Havuç veya donmuş muz gibi güvenli seçenekleri tercih edin ve her zaman kabuklarını soyun ve uygun boyutlarda kesin.

6. Emzirme veya biberonla besleme

Emzirme, hem beslenmeyi sağlayabilir hem de diş çıkarma sırasındaki rahatsızlığı hafifletebilir. Emzirme veya biberonla besleme, emme hareketi sakinleştirici hormonları serbest bırakabileceğinden doğal ağrı kesici sağlar.

Bebeğiniz yemek yemekle ilgilenmiyorsa, beslemeden önce ağrıyı hafifletmek için diş etlerini temiz parmaklarla hafifçe ovun.

7. Dikkat dağıtma yöntemleri

Dikkat dağıtmak da zaman zaman güçlü bir çare olabilir. Ninniler söyleyerek, etkileşimli oyuncaklar vererek, sallayarak ya da banyo yaptırarak bebeğinizin dikkatini dağıtabilir, bu sayede acısını unutabilir ve geçici bir rahatlama sağlayabilirsiniz.

8. Sevgi ve konfor

Bazen bebeğinizin tek ihtiyacı olan kucaklama, nazik oyun, sevgi ve şefkattir. Varlığınız onlara, diş çıkarma rahatsızlıklarından uzaklaşmalarına yardımcı olabilecek bir güvenlik duygusu sunabilir. Bebeğinizin ipuçlarına kucaklayarak ve sarılarak yanıt vermek, sevildiğini hissetmelerine yardımcı olurken, çok ihtiyaç duydukları dinlenmeyi sağlar.