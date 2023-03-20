Farah İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

FARAH İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Farah

Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



FARAH İSMİNİN ANLAMI

Farah ismi oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Adım Farah dizisiyle beraber anlmı merak edilen isimler arasın girdi. Farah ismi, Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne yer almaz. Çeşitli kaynaklara göre Farah isminin anlamı şöyledir: Mutluluk, neşe, sevinç.

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir röportajında isminin öyküsünü şöyle anlatmıştı: Farah’ı babam, Zeynep’i annem koymuş. İran Şahı’nın eşi Farah Diba, güçlü, azimli, yardımsever ve asil bir kadınmış. Babam bu özelliklerini çok sevdiği için onun ismini vermiş.



FARAH İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Analitik bir zihin ve hayatın gizli sorularının yanıtlarına karşı muazzam bir iştahınız var. Bilimsel konuları, felsefeyi ve hatta mistisizmi keşfetmeye büyük ilgi duyuyorsunuz. Gerçeği arayışınızda sabırlısınız. İyi bir araştırmacı, eğitimci ve filozof olabilirsiniz. Hayatınızın her alanında barış ve uyum istiyorsunuz. Son derece hassas ve duygusalsınız. Rahatlık ve güvenlik istiyorsunuz.(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

FARAH İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Farah Zeynep Abdullah, Farah Pehlevi.

Farah ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ferah, Sabah, Aslışah, Neslişah, Mihrimah (Daha fazla benzer isim için tıklayın: F harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

F: F'ler özverili ve cömerttir, kibar tavırları diğerle insanların onlara kolayca güvenmesini sağlar.

A: A harfi maceracı bir karakteri, içgüdülerine güvenen birini ifade eder.

R: 'R' harfi 9 rakamıyla ilişkilidir. Bu yüzden dinginliği ve sakinliği temsil eder.

A: Liderlik yetenekleri vardır.

H: Pragmatiklerdir. Olaylara karşı gerçekçi yaklaşırlar ve çok duygusal değillerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Farah İsminin Numerolojisi: 7

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★

Aile ★★★★★

Arkadaşlık ★★★

FARAH İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Violet

Şanslı Numaraları: 1, 9, 18, 28 ve 34.

Şanslı Günü: Perşembe

Şanslı Ayı: Ocak

Şanslı Taşı: İskenderit