Farah İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Arapça kökenli bir isim olan 'Farah' ismi Türkiye'de son zamanlarda anlamı merak edilen isimler arasında. Peki, Farah isminin anlamı ne? Farah ne demek? Bu yazımızda Farah isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
FARAH İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Farah
- Cinsiyet: Kadın
- Köken: Arapça
FARAH İSMİNİN ANLAMI
Farah ismi oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve Adım Farah dizisiyle beraber anlmı merak edilen isimler arasın girdi. Farah ismi, Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'ne yer almaz. Çeşitli kaynaklara göre Farah isminin anlamı şöyledir: Mutluluk, neşe, sevinç.
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir röportajında isminin öyküsünü şöyle anlatmıştı: Farah’ı babam, Zeynep’i annem koymuş. İran Şahı’nın eşi Farah Diba, güçlü, azimli, yardımsever ve asil bir kadınmış. Babam bu özelliklerini çok sevdiği için onun ismini vermiş.
FARAH İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Analitik bir zihin ve hayatın gizli sorularının yanıtlarına karşı muazzam bir iştahınız var. Bilimsel konuları, felsefeyi ve hatta mistisizmi keşfetmeye büyük ilgi duyuyorsunuz. Gerçeği arayışınızda sabırlısınız. İyi bir araştırmacı, eğitimci ve filozof olabilirsiniz. Hayatınızın her alanında barış ve uyum istiyorsunuz. Son derece hassas ve duygusalsınız. Rahatlık ve güvenlik istiyorsunuz.(Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
FARAH İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER
Farah Zeynep Abdullah, Farah Pehlevi.
Farah ismine benzeyen diğer kadın isimleri:
Ferah, Sabah, Aslışah, Neslişah, Mihrimah (Daha fazla benzer isim için tıklayın: F harfi ile başlayan kız bebek isimleri)
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
F: F'ler özverili ve cömerttir, kibar tavırları diğerle insanların onlara kolayca güvenmesini sağlar.
A: A harfi maceracı bir karakteri, içgüdülerine güvenen birini ifade eder.
R: 'R' harfi 9 rakamıyla ilişkilidir. Bu yüzden dinginliği ve sakinliği temsil eder.
A: Liderlik yetenekleri vardır.
H: Pragmatiklerdir. Olaylara karşı gerçekçi yaklaşırlar ve çok duygusal değillerdir.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Farah İsminin Numerolojisi: 7
ŞANS ORANLARI
Kader ★★★★★
Aşk ★★★★
Sağlık ★★
Para ★★
Aile ★★★★★
Arkadaşlık ★★★
FARAH İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Violet
Şanslı Numaraları: 1, 9, 18, 28 ve 34.
Şanslı Günü: Perşembe
Şanslı Ayı: Ocak
Şanslı Taşı: İskenderit