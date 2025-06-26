Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, İspanya tatiline çıktı
Kısa süre önce oğulları Atlas'ı kucaklamanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, İspanya tatiline çıktı. Çiftin romantik anlarını içeren paylaşımları, kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni topladı.
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"Gönülçelen" dizisinin setinde tanışarak beş yıl önce evlenen oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 31 Ocak 2025'te oğulları Atlas'ı kucaklamanın mutluluğunu yaşadı.
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Çift, birkaç ay önce ebeveyn olmanın keyfini sürerken şimdi de İspanya tatiline çıktı.
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Madrid'de keyifli zaman geçiren Elçin ve Bayat, tatillerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından romantik anlarını yayınlayan çiftin özellikle bornozlu pozları takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.
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Zeynep Tuğçe Bayat, bu paylaşımlarından birine "Madrid, arkadaşlar ve yeni maceralar" notunu ekledi.