Fatih İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

FATİH İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Fatih

Fatih Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



FATİH İSMİNİN ANLAMI

Arapça kökenli bir isim olan Fatih'in anlamı Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde hem Güncel Türkçe sözlükte hem de kişi adları sözlüğünde yer alır. Fatih isminin anlamları şöyledir:

Zafer kazanan, fetheden (kimse) / Sıfat

Büyük ve önemli bir iş bitiren (kimse) / Sıfat-mecaz

İslam devletlerinde bir ülkeyi veya bir şehri savaşarak alan hükümdar ve komutanlara verilen unvan / tarih

Fetheden, zafer kazanan / Ad

Açan, kapılar açan / Ad

Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı / Ad

FATİH İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Fatih ismi yiğitliği, yaratıcılığı ve onurluluğu çağrıştırır. Savaşçı, cesur ve inatçı bir kişiliğe sahip olurlar. Öncüdür, daha önce kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmek için çağrılan kişilerdir. Korkusuzlukları ve cesaretleri onları yeni deneyimler denemek, büyük riskler almak ve çığır açmak için ideal insanlar yapar. İyimserdir ve dizginsiz umutla doludur, bu onları son derece cömert ve ihtiyacı olanlara yardım etmeye istekli kılar, çevresindekilerin yüzünü güldüren kişilerdir.

FATİH İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Fatih Sultan Mehmed, Fatih Tekke (Sporcu), Fatih Terim (Spor adamı)

Fatih ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Fethi, Faruk, Ferhat, Fehmi, Sultan, Mehmet, Selim, Kaan, Arda, Hakan, (F ile başlayan erkek bebek isimleri)

KURAN'DA FATİH İSMİ GEÇİYOR MU?

Fatih ismi Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında yer almaktadır. Araf suresi 89’cu ayetinde yer almaktadır. Fatih ismi Türkiye'de kullanılan erkek isimleri arasında yer almaktadır.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

F: Bu harfle başlayan isimler, uyumlu ve özverili kişilerdir. Çevreleri tarafından güvenilir olmaları sebebiyle sevilen kişiler olurlar.

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

T: “T” harfi 2 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminde “T” harfi olan kişiler, denge ve uyumluluğa inanan, işbirliği yapmayı seven kişilerdir.

İ: Bu harf kişiye, hayal gücü ve vizyon katar. Yaşamın her anında ilham alacak bir şey bulabilme özelliği kazandırır.

H: İsmin son harfi olarak “H”, şüpheci bir kişiliğe işaret eder. Her ne kadar çok akıllı ve pozitif insanlar olsalar da gereksiz şüphecilikleri onları geri planda tutar.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Fatih İsminin Numerolojisi: 8

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Eczacı, Mekatronik Mühendisi, Otomotiv mühendisliği veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

8 sayısı tüm rakamlar içerisinde en başarılı ve güçlü görünümlü olan enerjiye sahiptir. Bu enerjiye sahip insanlar yaşamda nasıl mutlu olacaklarını bilirler ve bunun için dünyada başarı elde etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu nedenle iş dünyası ve onun getirdiği maddi zeka, bu sayı sahiplerinde ziyadesiyle mevcuttur. 8 enerjisine sahip kişiler, kendileri başarılı ve zengin olduktan sonra etraflarındaki insanları da yüceltmek ve başarılı olmalarında yardımcı olmak için çabalarlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 8 sayısı, sevgi dolu ve sadık kişileri gösterir. 8 enerjisine sahip kişilerin aşkta aradıkları, onların maddi finansal düzenlerine uyum sağlayacak, destekleyici ve güçlü karakterde partnerlerdir. Bu enerji romantik olmaktan çok gerçekçi ve ömür boyu süren ilişkileri beraberinde getirir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “F” ile başlayan kişiler, bireysel çalışan bir kişi olmaktan çok bir takım oyuncusu olmayı tercih ederler. Kendilerini ön plana çıkarmaktan çekinen kişilerdir. İsmi “H” ile biten kişiler, risk almayı seven ticaret bilinci yüksek, yaratıcı insanlardır. Adalet bu insanlar için çok önemlidir. Bu nedenle zaman zaman yargılayıcı bir yapıya sahip olabilirler.

FATİH İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Pembe

Pembe renkle ilişkili olan Fatih ismindeki insanlar, sevecen bir yapıda merhametli ve anlayışlı bir enerjiye sahip olurlar. Pembe rengi şifalandırmada kullanılan, yaşamdaki güzellikleri gören, kalp çakrasının da rengidir.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 5, 7, 15, 24 ve 35'tir.

Şanslı Günü:

Çarşamba

Merkür gezegeninin şanslı günü olan Çarşamba, seyahat ve meditasyonun sembolüdür. Yaratıcı faaliyetlerin hayata geçirilmesi için en uygun gündür. Bu gün içinde yapılacak yazışmaların internet üzerinden yapılması bu şanslı güne sahip kişiler için daha iyi olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.