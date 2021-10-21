Arda İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ARDA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Arda

Arda Cinsiyet: Üniseks

Üniseks Köken: Türkçe

Türkçe TDK'ye göre anlamı: TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'ne göre Türkçe kökenli bir isim olan Arda'nın almaları şöyle: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.



ARDA İSMİNİN ANLAMI

Arda kelimesinin anlamı işaret olarak yere dikilen çubuğa verilen isimdir. Halk ağzında maden üzerine kazıma yapmak ve çıkrıkta çevrilen şeyleri yontmak için kullanılan çelik kaleme de arda denir. Ayrıca halk ağzında ardıl anlamına da gelir. Türkçe bir isim olan Arda hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilir. Arda isminin 5 farklı anlamı ise şöyledir:

1. Hükümdar veya kumandan asası.

2. İşaret olarak yere dikilen çubuk.

3. Sonra gelen.

4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu.

5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.

ARDA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Arda ismi farkındalık, cana yakınlık ve romantizme işaret eder. Bu isimdekiler tutkulu, hevesli ve çalışkandır. Yaptıkları her şeye yüzde yüz çaba harcarlar. Hayallerine ulaşana veya hayallerindeki kişiyi bulana kadar durmazlar. İş hayatlarında sıkı çalışmayı umursamadıkları için harika bir arkadaşı olurlar.

ARDA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Arda Turan, Arda Güler, Arda Türkmen, Arda Kural,

Arda ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Asil, Arduç, Alper, Alpar, Ata, Buğra, Hamza, Karan, Kayra, Musa, Taha, Talha (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA ARDA İSMİ GEÇİYOR MU?

Türkçe kökenli bir isim olan Arda, Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında değildir. İçerdiği anlam güzelliği sayesinde hem kadın hem de erkeklerde kullanılabilen isimlerden birisidir.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: Bu harfle başlayan isimler, başkalarına neler yapabileceklerini kanıtlamayı seven, entelektüel düzeyleri yüksek ve kararlı kişiliklerdir.

R: Bu harfe sahip olan kişiler, yumuşak başlı ve güzel huyludur. Çok ince düşünceli olmaları sebebiyle zaman zaman duygusallıklarına yenik düşebilirler.

D: Bu harfi içeren isimler, fiziksel dengeye sahip, katı pragmatist, içine kapanık kişilerdir.

A: İsmin sonunda yer alan “A” harfi numerolojik olarak 1 rakamı ile eşdeğer özellikler taşır ve bu harfe sahip kişiler özgün, yaratıcılık enerjisi çok yüksek, hareketli ve kararlı kişilerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Arda İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★★★

İDEAL MESLEKLERİ

Muhasebe, Sporcu, İnşaat Sektörü veya benzerleri.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

6 sayısının enerjisi vizyonu, geleceği ve mizahı sembolize eder. Bu sayıya sahip olan kişiler, ev yaşantılarında intizam ve düzen ararlar. Yaşamın her döneminde gülünecek bir an yakalamayı kolaylıkla başarırlar. İleri görüşlü ve mükemmeliyetçi yapıları, sanata, sese, müziğe düşkün olmaları sebebiyle çevreleri tarafından aranan kişi olurlar.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 6 sayısı, yuvayı ve yuva sorumluluğu almayı arzulamayı temsil eder. Bu sayı enerjisi gereği, karşısındaki insandan sakin, huzurlu bir hayat sürmelerinde yardımcı olmasını bekler. Huzur ve doğa bu insanlar için vazgeçilmezdir. Bir kere disiplinel ama eğlenceli kişilikte olan partnerlerini bulduklarında hemen yuva kurmak isteyeceklerdir.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi “A” ile başlayan kişiler, özgürlük aşığı ve bağımsızlıklarına aşırı düşkün, hızlı ve ani karar alma kapasiteleri çok yüksek kişiler olurlar. İsminin son harfi “A” olan kişiler, inandıkları değerlerin ve aldıkları kararların sonuna kadar arkasında duran, inatçı, kararlı kişilerdir.

ARDA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Çivit mavisi

Çivit mavisi rengi sağduyu ve adaleti sembolize eder. Bu rengin enerjisine sahip olan insanlar, başkalarına yardım etmekten ve adaleti sağladıklarından emin olmaktan çok hoşlanırlar. Renk terapisinde çivit mavisi kişinin etrafına karşı farkındalık geliştirmesine yardımcı olmak için kullanılır.

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 1, 3, 14, 21 ve 40'tır.

Şanslı Günü:

Perşembe

Jüpiterin şanslı günü olan Perşembe, büyük jestlerin, şansın ve refahın sembolüdür. Bu günün enerjisini en iyi şekilde kullanabilmek için, Perşembe günü yarım kalan işlerin bitirilmesi ve üretkenliğin kullanılması gerekmektedir.

Şanslı Ayı:

Kasım

Kasım ayı nezaket ve sağduyuyu temsil eder. Eylemlerinizin sonuçlarına karşı dikkatli olmanız için harika bir zaman olduğunu gösterir. Kasım ayının enerjisi, kişinin seçimlerine olan güvenini ve kendine değer verme duygusunun artmasını sağlar.